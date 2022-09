La baisse de la demande de pétrole entraîne une baisse des prix - ce qui peut avoir des conséquences non souhaitées.

Économie 8 min.

Le paradoxe vert

L'abandon du pétrole et du gaz, mauvais pour le climat ?

Uwe HENTSCHEL La baisse de la demande de pétrole entraîne une baisse des prix - ce qui peut avoir des conséquences non souhaitées.

Selon le BP Energy Report, aucun autre pays n'a produit autant que les Etats-Unis l'année dernière : 934 milliards de mètres cubes de gaz et 711 millions de tonnes de pétrole. La quantité de gisements de pétrole connus a pu être considérablement augmentée depuis le début du millénaire, notamment grâce à la fracturation particulièrement polluante.

Toutefois, le développement a ses limites. Si les États-Unis continuaient à extraire du pétrole au même rythme, les réserves actuellement assurées seraient épuisées dans une bonne dizaine d'années. La Russie, qui occupe la deuxième place avec son volume de production, en serait à 27 ans si la production restait inchangée et si de nouveaux champs n'étaient pas exploités.

L'Opep+ soucieuse de garder la main sur les prix du pétrole Les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), menés par l'Arabie saoudite, et leurs dix partenaires conduits par la Russie se retrouvent pour ajuster les quotas du mois d'octobre.

Dans l'optique de la protection du climat, ce n'est pas la pire des nouvelles. D'autant plus que les Etats-Unis et la Russie se sont engagés à respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, à savoir limiter le réchauffement de la planète à deux degrés maximum. Si aucun nouveau gisement de pétrole n'est exploité, comme le demande d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie sur la base d'une étude publiée l'année dernière, la question du pétrole serait réglée.

Mais cela ne vaut pas pour tout le monde, loin de là. Car même si les Américains sont depuis des années les champions du monde de la production de pétrole, les champs pétrolifères (connus) qui s'y trouvent ne représentent qu'une fraction de l'offre mondiale. Au niveau mondial, les analystes de BP estiment que les réserves prouvées sont de l'ordre de 244 milliards de tonnes.

Des réserves mondiales pour 50 ans

Près de la moitié de cette quantité sommeille dans les profondeurs du Moyen-Orient, mais la plus grande partie se trouve au Venezuela. Il représente à lui seul plus de 17% des réserves mondiales, mais l'extraction dans ce pays sud-américain est très conservatrice. Au rythme actuel de production, le Venezuela aurait encore suffisamment de pétrole pour les 500 prochaines années.

Selon les estimations des experts, les réserves mondiales pourraient durer encore 50 ans si la production restait constante au niveau de 2021. Mais dans l'idéal, il ne faut pas chercher à épuiser ces capacités. Sinon, l'objectif de Paris ne pourra pas être tenu.

Renoncer volontairement à une activité lucrative

La consommation de pétrole, mais aussi de gaz et de charbon, doit être réduite de manière drastique dans les années à venir. Mais la question est la suivante : les pays qui en tirent profit sont-ils prêts à renoncer à ces sources de revenus lucratives et souvent les plus importantes ? Et si ce n'est pas le cas : à quoi bon si une grande partie des nations s'engage à éviter l'utilisation de combustibles fossiles, mais que le reste du monde n'est pas (encore) prêt à le faire ?

A cela s'ajoute un autre problème que Kai Konrad, directeur de l'Institut Max Planck de droit fiscal et de finances publiques, souligne dans un article récent du magazine Max Planck Forschung. Selon Konrad, la baisse de la demande à l'avenir entraîne une forte augmentation de l'offre de pétrole et de gaz dans le présent et donc une chute des prix.

«Si le prix baisse, l'utilisation du pétrole et du gaz augmente, et donc les émissions de CO₂ augmentent dans les pays qui ne participent à aucun accord sur le climat, et aussi ailleurs, jusqu'à ce que les restrictions de la demande découlant d'un accord prennent effet», explique-t-il. La chute des prix rend en outre difficile pour les sources d'énergie alternatives de s'imposer sur le marché face au pétrole et au gaz bon marché, ajoute le scientifique. Parallèlement, les incitations naturelles à l'innovation pour les technologies vertes diminuent.

Moins chères et donc à nouveau attractives

Aujourd'hui, la guerre en Ukraine et les sanctions qui y sont liées rendent cette logique de marché un peu abstraite. En effet, le pétrole et le gaz sont actuellement loin d'être bradés sur le marché mondial en raison de la situation de guerre. Du moins, les ménages et les automobilistes d'Europe occidentale n'ont pas l'impression de s'en tirer à très bon compte en utilisant des combustibles fossiles.

Faire le plein est de plus en plus un luxe. Photo: Chris Karaba

Au contraire, ceux qui en ont la possibilité tentent de s'affranchir de cette dépendance. Et la guerre d'agression de Poutine a renforcé ce désir. Ce qui pourrait à son tour accélérer le développement des énergies renouvelables et donc la chute des prix du pétrole et du gaz. Les énergies fossiles perdraient leur demande, deviendraient ainsi moins chères - et donc malheureusement à nouveau attractives, ce qui pourrait à nouveau augmenter la demande.

Utiliser le gaz et le pétrole de manière plus durable

Il s'agit d'un cercle vicieux, ou plutôt de ce que l'économiste Hans-Werner Sinn a un jour qualifié de «paradoxe vert» : «Si nous menaçons les détenteurs de ressources avec une politique de plus en plus verte qui ruine leurs futures affaires, ils anticipent la menace et ne font qu'extraire leurs ressources minières encore plus rapidement. Au lieu de freiner le changement climatique, nous l'accélérons», telle est la thèse de cet expert économique controversé.

«Cela peut paraître paradoxal, mais les mesures politiques qui se renforcent peu à peu et qui limitent l'utilisation énergétique des hydrocarbures fossiles à l'avenir inversent dans le présent les effets souhaités d'un accord sur le climat en matière de politique climatique», estime également Konrad à ce sujet, qui conseille dans ce contexte d'extraire le pétrole et le gaz afin de les utiliser de manière judicieuse et durable.

Le plastique n'est pas le problème en soi

De la même manière que la menace d'une perte de valeur du pétrole et du gaz encourage une extraction plus rapide, la perspective d'une utilisation future plus attrayante sur le plan économique conduit à une retenue, argumente le chercheur de l'Institut Max Planck. Il cite comme exemple la production d'hydrogène à partir du méthane, qui est le principal composant du gaz naturel avec jusqu'à 99%.

Ainsi, il existe déjà des procédés qui ne libèrent pas de CO₂, mais qui produisent à la place du carbone pur en plus de l'hydrogène, en partie sous forme de précieux nanomatériaux, explique Konrad. Ceux-ci pourraient être utilisés pour des produits en carbone qui pourraient ensuite remplacer des matériaux traditionnels comme l'acier, l'aluminium ou le béton dans la construction, la construction automobile et l'aérospatiale.

Quant à l'utilisation du pétrole, ce ne sont pas les produits en plastique qui en résultent qui posent problème, mais leur trajet vers les océans et l'incinération.

Les mers sont pleines de plastique Photo: Shutterstock

«Si, par exemple, le plastique est enfoui dans la terre à la fin de son utilisation, c'est-à-dire s'il atterrit là d'où provient la matière première du plastique, les effets négatifs de l'utilisation du plastique sur l'environnement et le climat ne se produisent pas», explique-t-il.

Pas d'alternative face au changement climatique

«Je trouve l'argumentation tout à fait cohérente, mais je pense que toute l'évolution vers la durabilité que nous observons actuellement est en fait sans alternative si l'on veut stopper le changement climatique», estime Nils Löhndorf, professeur de gestion d'entreprise à l'Université du Luxembourg. «Cela signifie que les énergies fossiles doivent rester dans le sol», ajoute-t-il.

Je pense déjà qu'il existe des mesures appropriées pour réduire ces effets. Nils Löhndorf, Université du Luxembourg

Bien sûr, c'est un dilemme, admet Löhndorf. «Les pays ont maintenant ces capacités d'extraction, veulent écouler leur marchandise et finissent par la vendre à celui qui est prêt à l'acheter», dit-il. C'est donc à la politique de veiller à ce qu'il n'y ait justement pas ces importations de CO₂.

Taxer le CO₂ de manière conséquente

«Avec des acteurs économiques comme l'UE, les États-Unis et, le cas échéant, la Chine, nous aurions déjà réuni suffisamment de pays de poids pour renoncer aux importations et pour taxer les entreprises, voire des pays entiers, qui achètent des énergies fossiles et produisent ainsi des produits plus sales», explique Löhndorf. Avec le commerce des certificats de CO2, l'UE dispose déjà d'un moyen efficace pour inciter les entreprises à émettre moins de CO₂.

«Mais si j'ai des importations qui ne sont pas soumises à cette certification, je suis confronté au problème du manque de compétitivité», fait remarquer l'économiste. Mais il existe une solution à ce problème : «On peut par exemple y remédier en prélevant une taxe C02 forfaitaire à la frontière ou en imposant un droit de douane à l'importation pour les marchandises provenant d'un pays sans commerce de certificats ou autres», dit-il. «Je pense donc déjà qu'il existe des mesures appropriées pour réduire ces effets».

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.