Le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, est en colère de voir l'usine Knauf partir de l'autre côté de la frontière. "C'est plus une question d'image qu'un cas particulier qui me fâche", dit-il.

Économie 3 min.

Knauf: Schneider ne décolère pas

Thierry LABRO Le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, est en colère de voir l'usine Knauf partir de l'autre côté de la frontière. "C'est plus une question d'image qu'un cas particulier qui me fâche", dit-il.

"Ce qui me fâche, c'est le message que l'on envoie à l'étranger!" Le ministre de l'Economie est en colère après la décision du leader mondial de l'isolation de s'installer à Illange, de l'autre côté de la frontière, plutôt qu'au Luxembourg.

"Il y a quinze jours, je suis aux Etats-Unis chez Guardian et Dupont, d'où je reviens avec des promesses d'investissement de 550 millions d'euros. J'ai déjà dû les rassurer sur l'attitude du Luxembourg, sur les problèmes avec les communes, avec le ministère de l'Environnement, sur la croissance. Et là, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils n'auront pas les informations sur ce qui se passe?"

Knauf Insulation s'installe près de Thionville et non au Luxembourg Plus de 120 emplois et 3 à 4 fois plus de postes indirects. Des recrutements qui sont déjà en cours. Le groupe allemand Knauf Insulation, spécialisé dans l'isolation, s'implantera finalement au bord de l'A31 dans la mégazone d'Illange-Bertrange. Etienne Schneider, ministre de l'Economie luxembourgeois ne cache pas sa déception tandis que Patrick Weiten, président du Département de la Moselle, affiche sa satisfaction.

"Nous en avons discuté au conseil des ministres. Nous, nous voyons le sujet dans sa globalité, l'économie, les finances, l'emploi! Et pas seulement l'environnement. Et pas avec des mauvais chiffres! Les mauvais seuils que pourraient atteindre Knauf ne sont que sur quelques semaines ou un pic de production. Nous avions obtenu qu'ils travaillent avec un filtre d'une start-up luxembourgeoise. Ca non plus, ça ne se fera pas!"

"Quand je suis arrivé au ministère, les bourgmestres venaient me voir pour me demander si je n'avais pas de projet d'investissement que l'on puisse installer dans leur commune. Aujourd'hui, ils n'en veulent plus! Mais qui finance nos infrastructures, nos retraites, les salaires dans la fonction publique! A ce rythme-là, nous allons détruire cela assez vite!"

Les annonces de Knauf Onze ans après que le Département de la Moselle a acquis 130 hectares de terres agricoles, à droite de l'autoroute A31 dans le sens Metz-Luxembourg, la zone d'Illange accueillera sa première entreprise avant l'automne 2019. Ce devait être un gigantesque showroom pour des milliers d'entreprises chinoises, ce sera le leader mondial de la laine de roche, Knauf, auquel les élus de l'autre côté de la frontière ont déroulé un tapis rouge. Non seulement 15 hectares seront vendus à 15 euros du mètre carré, soit en dessous du prix d'acquisition du terrain, mais «la collectivité financera aussi la voie d'accès pour 2 millions d'euros», a annoncé son président, l'ex-maire de Yutz, Patrick Weiten, mardi au cours d'une conférence de presse. Le représentant de la nouvelle région, la Région Grand-Est, a indiqué que le partenariat avec la nouvelle entreprise était toujours à l'étude et qu'il mobiliserait toutes les aides possibles. Présent mardi, le directeur général de Knauf Insulation pour l'Europe de l'Ouest, Mark Leverton, accompagné du futur directeur du site, Alain Rysman, a annoncé un investissement initial de 110 millions d'euros et 123 emplois. «20 millions d'euros de retombées économiques annuelles, entre les 7 millions d'euros de salaires, les 8,5 millions d'euros alloués aux transports de la matière première puis des produits finis, ou le 1,5 million d'euros reversé sous forme de taxes. Rien que le temps de mise en place du projet, nous aurons besoin de 3.000 nuits d’hôtel», a dit Mark Leverton, cité par le Républicain lorrain.

Et le ministre rappelle aussi qu'il a insisté pour élaborer des stratégies durables pour l'économie. "Les arguments de Rifkin font partie de notre promotion économique! Et les industriels sont eux-mêmes en train de réinventer leurs métiers pour réduire leur consommation d'eau ou d'énergie, pour réduire leurs émissions! Ce n'est plus l'industrie d'autrefois, qui empêchait les gens de manger leurs salades!"

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.