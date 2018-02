Le président de la Commission européenne appelle "à se préparer au pire scénario".

Juncker craint la réaction des marchés après les élections en Italie

(AFP) - "Début mars sera une semaine très importante dans l'Union européenne", avec le référendum interne des sociaux-démocrates allemands sur l'accord de coalition avec les chrétiens-démocrates et les élections italiennes, a souligné le Luxembourgeois lors d'une conférence à Bruxelles.

"Je suis davantage inquiet du résultat des élections italiennes que de celui du référendum interne du SPD. Nous devons nous préparer au pire scénario qui pourrait être de ne pas avoir de gouvernement opérationnel en Italie".

Nous pourrions avoir une réaction forte des marchés financiers dans la seconde semaine de mars

"Si l'on combine toutes ces incertitudes, le SPD, les élections italiennes, les gouvernements minoritaires ici et là (l'Espagne n'est pas le seul pays à être dans cette situation), nous pourrions avoir une réaction forte des marchés financiers dans la seconde semaine de mars", a-t-il prévenu. "Et par conséquent, nous nous y préparons."

Les Italiens votent le 4 mars pour élire députés et sénateurs dans une grande incertitude, en dépit de l'avance dans les sondages de la coalition de droite menée par Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, déjà en proie aux divisions.

Après le Brexit en 2016 et la montée de l'extrême droite en France, en Allemagne ou encore en Autriche, Bruxelles et les capitales européennes s'inquiètent désormais de la poussée des populistes et eurosceptiques dans la troisième économie de la zone euro.