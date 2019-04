Soupçonné par la justice belge de fraude fiscale et sociale, le transporteur basé à Weiswampach envisage de verser une caution de sept millions d'euros pour empêcher l'immobilisation de 250 camions.

Jost Group met la main à la poche pour éviter la saisie

Jean-Michel HENNEBERT Soupçonné par la justice belge de fraude fiscale et sociale, le transporteur basé à Weiswampach envisage de verser une caution de sept millions d'euros pour empêcher l'immobilisation de 250 camions.

Pour pouvoir continuer son activité, Jost Group a décidé de mettre la main à la poche. Suspectée de blanchiment, traite d'êtres humains et fait d'organisation criminelle, la société basée à Weiswampach a accepté de verser une caution à la justice belge pour empêcher la saisie de 250 de ses camions.

Selon le quotidien belge L'Echo, le montant de la caution s'élèverait à sept millions d'euros, somme qui ne devrait être versée que «dans un délai de 15 jours». Dans un communiqué publié jeudi soir, le transporteur se dit «soulagé» de la mise en place de «mesures alternatives à l’immobilisation des véhicules» qui lui permettent «de répondre pleinement aux demandes de ses clients».

Interrogations autour de 950 chauffeurs

Cette décision intervient deux semaines après la décision de la justice belge d'effectuer une nouvelle saisie dans le cadre de l'enquête en cours. Lancée en mai 2017, cette dernière vise à déterminer si le groupe a contourné la législation sur les conditions de travail de ses chauffeurs.

La société est suspectée d'avoir employé 950 chauffeurs des pays de l’Est et de les avoir rémunérés aux conditions salariales de leur pays d’origine et non de celles en vigueur en Belgique. Cette dernière a toujours nié les faits.