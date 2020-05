La plateforme de prêt temporaire de main-d'oeuvre, mise en place à la fermeture de divers pans de l'économie, a perdu sa raison d'être avec la remise en marche de certains secteurs d'activités. 130 postes y auront été proposés.

Jobswitch repasse la main à l'Adem

Jobswitch repasse la main à l'Adem

Ici, c'est une société de Rodange qui recherchait un opérateur de production. Là, un commerce d'Heiderscheid en mal d'un boucher. En quelques semaines, l'épidémie de covid-19 et ses impacts (arrêts maladie, congés pour raisons familiales, etc) auront créé nombre de besoins de main-d'oeuvre au sein d'activités toujours en fonctionnement. D'un autre côté, des milliers de salariés se retrouvaient sans mission. Ainsi est née JobSwitch, fin mars dernier. Une solution en ligne pour faire correspondre demande de bras et offre temporaire de travail.

Depuis le début du mois de mai, l'initiative a cessé. «Plus de raison d'être», confient ceux qui l'ont initiée. Au total, 20 entreprises du pays auront fait appel à ce service en quelques semaines. Peu certes, mais c'est déjà ça. Ainsi, près de 130 postes libres de tout occupant pendant un temps donné auront été mis en ligne. Un des buts de l'action étant d'éviter quelques mises en chômage partiel supplémentaires, à l'heure où le pays voyait exploser le nombre de demandes.

L'Adem reprend son travail

Lancée conjointement par la Chambre luxembourgeoise du commerce, la Fedil, l'Horesca, la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), l'Adem, la House of entrepreneurship et la Chambre d'agriculture, la plateforme aura reçu 1.460 candidatures de salariés intéressés à se rendre utiles plutôt que de se retrouver confinés à domicile. Passant de leur entreprise à une autre pour une durée déterminée, comme la loi nouvellement votée les y autorisait durant l'état de crise.

Ainsi, les professionnels du recrutement officiant en back-office auront proposé 537 profils correspondant aux besoins exprimés par les sociétés. Du chauffeur poids lourds au cuisinier en passant par le manutentionnaire, il fallait pallier certains trous dans les organigrammes.

Maintenant que, pas à pas, l'économie nationale redémarre, le service Jobswitch s'interrompt. A charge logiquement pour l'Agence pour le développement pour l'emploi de reprendre le rôle de placement de demandeurs d'emploi. Et ils vont être nombreux; les premiers chiffres de grimpée du chômage enregistrés le mois dernier signalant déjà 18.398 inscrits au 31 mars.

