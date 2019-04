Actrice majeure de la place financière luxembourgeoise, la haut fonctionnaire du ministère des Finances occupe la présidence de la Commission de surveillance du secteur financier CSSF depuis juin 2014.

Isabelle Goubin démissionne pour «raisons personnelles»

(Wort.lu) - Isabelle Goubin, haut fonctionnaire au ministère des Finances, démissionne de son poste pour «raisons personnelles», annonce ce jeudi la radio 100,7. Lundi, la directrice du Trésor aurait informé le personnel du ministère de sa décision de quitter son poste prochainement.



Actrice majeure de la place financière luxembourgeoise, Isabelle Goubin occupe la présidence de la CSSF depuis juin 2014. Elle est parallèlement présidente du conseil du Commissariat aux assurances, et également depuis 2014, secrétaire permanente du Haut Comité de la place financière et membre du comité exécutif de Luxembourg for Finance.

Cette démission intervient à peine un an après la confirmation de ses différents postes, le gouvernement ayant confirmé sa confiance en décembre 2017 pour la présidence de la CSSF et en février 2018 pour le Commissariat aux assurances. Autant de postes désormais à pourvoir.