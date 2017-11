Impossible de s'y retrouver dans la guerre des prix et des services que se livrent constructeurs et professionnels du pneu. Changeons de méthode. Prenons le dernier test du Touring Club de Suisse (TCS). 32 pneus ont été testés avant cet hiver. Seize dans la dimension «195/65 R15 91T» et seize autres dans la dimension «210/65 R16 98/102H».

Conservons la première, pour une raison simple: ce sont les dimensions du pneu qui équipe la voiture la plus vendue au Luxembourg, la Golf 7. 29,3 % des ventes de Volkswagen entre le 1er janvier et le 30 septembre.

Selon le TCS, le pneu le plus efficace est le Continental WinterContact TS 860, qui a obtenu la note de 68 % sur les dix-huit critères établis par le jury. Il devance l'Esa-Tecar Super Grip 9 (64 %) et le Kleber Krisalp HP 3 (62 %). Peut-on trouver ce pneu à Luxembourg? Si on élimine les sites Internet qui obligent à donner toutes ses informations personnelles pour être rappelé par un vendeur, le prix de ce pneu varie de 57,66 euros à 121 euros! Deux tarifs pourtant impossibles à trouver directement. Car les sites Internet rivalisent d'imagination pour séduire le client.

Le tarif le plus bas parmi les sites que nous avons consultés est chez Autocenter Goedert... sauf qu'il est affiché à 72,66 euros. Seulement une petite ligne juste en dessous annonce que Continental rembourse 15 euros par pneu acheté jusqu'au 17 novembre, à condition d'en acheter au moins deux, ce qui ramène à 57,66 euros le prix du pneu.

Deuxième et aussi le plus transparent, le site allopneus.lu – .lu c'est important – le propose à 57,94 euros et suggère un monteur dans un des dix partenaires au Luxembourg alors que allopneus.com (.com) affiche le pneu à 62,40 euros mais le site est basé... à Aix-en-Provence.

Troisième, easypneus.lu, dirigé par Georges Hilbert et basé à Bissen et Niederanven, commercialise le pneu à 60,80 euros.

Enfin, et juste pour montrer jusqu'où peuvent aller les stratégies commerciales, le pneu est le plus bradé sur centralepneus.lu, site basé à Andorre: il ne vaut plus que 66,38 euros. Mais à 121 euros, il était aussi le plus cher de ce rapide tour d'horizon.

Soit moins de neuf euros de différence entre le plus cher et le moins cher. Le prix du montage! Mais il faudrait prendre en compte les délais et les coûts de livraison. Et un élément essentiel pour chausser ses pneus d'hiver: la confiance, un élément clé dans la décision du consommateur.