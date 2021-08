Selon le groupe GFG Alliance, l'usine luxembourgeoise devrait de nouveau fonctionner à plein régime au mois d'octobre. Des «bruits de couloir» au vu des carnets de commande, selon le principal syndicat du site.

Économie 2 min.

Industrie

Liberty Steel Dudelange pourrait reprendre à 100%

(m.d. avec MeM) Alors que son avenir était encore incertain à la mi-juillet, l'horizon semble s'éclaircir pour l'usine de Liberty Steel de Dudelange. Le site sidérurgique devrait à nouveau fonctionner au maximum de ses capacités dès le mois d'octobre. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le groupe GFG Alliance ce mardi au Luxemburger Wort.

Mais côté syndicat, le doute persiste encore. «Au vu des carnets de commande et du volume de production, nous n'avons pas de vision au-delà du mois de septembre», indique Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB. Pour lui, ces déclarations ne sont encore «que des bruits de couloir» et les employés «n'ont pas eu de réelle confirmation» d'une reprise de cette envergure.

La Roumanie livrera

«Il faudrait pour cela que Liberty Steel ait trouvé de nouveaux financiers», souligne le représentant syndical. Interrogé à ce sujet, GFG Alliance n'a pas fait de commentaire. Selon le groupe sidérurgique, les 200 postes de l'entreprise (rachetée à ArcelorMittal) devraient être pleinement opérationnels dans un peu plus d'un mois, signant la fin du chômage partiel qui s'appliquait encore à un quart de ses effectifs. Le site de Liège serait également concerné par cette reprise de l'activité.

Cette reprise à plein régime de la production serait notamment possible grâce à la restructuration opérationnelle menée au cours de l'été par GFG Alliance. Ainsi, Liberty Galati devrait approvisionner l'usine de Dudelange depuis la Roumanie. Forte d'un chiffre d'affaires de 359 millions d'euros et d'un bénéfice brut de 52 millions au cours du dernier trimestre, la plus grande aciérie roumaine a également relevé son objectif de production pour 2021, ce qui lui permettrait d'honorer ses livraisons belgo-luxembourgeoises.



Un dispositif bénéfique financièrement pour le groupe mais qui tranche avec sa volonté affichée de produire «un acier vert», en réduisant notamment ses émissions carbone. Avec un fournisseur et un producteur situés à plus de 2.000 kilomètres de distance l'un de l'autre, difficile pour GFG Alliance de tenir cet engagement.

Quoi qu'il en soit, cette reprise de l'activité permettrait au site luxembourgeois de reprendre espoir en son avenir. Rachetée en 2019, l'usine de Dudelange est sur le fil du rasoir depuis mars 2021 après la chute de Greensill au Royaume-Uni, principal bailleur de fonds de GFG Alliance.

