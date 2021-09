La hausse des prix enregistrée le mois dernier fait se rapprocher un peu plus le déclenchement de l'index.

Indice des prix

1% de plus pour l'inflation au mois d'août

Patrick JACQUEMOT La hausse des prix enregistrée le mois dernier fait se rapprocher un peu plus le déclenchement de l'index.

Soyons positif : non, tous les prix n'ont pas augmenté le mois dernier. Le coût du riz par exemple, celui des œufs, des soft drinks, du mazout de chauffage,des tarifs de location de véhicules ont tous enregistré une baisse. Cependant, force est pour le Statec de noter que globalement l'inflation a poursuivi sa hausse. S'établissant à +1% en comparaison avec l'indice relevé en juillet.

Le covid pousse les résidents en cuisine Privés pendant plusieurs mois de bars et restaurants, les habitants du Grand-Duché se sont davantage affairés aux fourneaux, indique le Statec. Leurs dépenses en alimentation et boissons pour une consommation à domicile ont augmenté de 23,1% l'an passé.

Si le coût des produits pétroliers pèsent encore sur le budget des ménages, d'autres secteurs ont aussi vu leurs tarifs grimper. A commencer par l'habituelle envolée traditionnelle des prix des voyages à forfait (+6% d'un mois à l'autre) ou celui des transports aériens (+24%).

Mais les analystes luxembourgeois notent aussi -facteur saisonnier également- qu'une partie de la flambée des étiquettes trouve sa source dans le contrecoup des soldes d'été. Ainsi, après les remises, le prix de l'habillement et des chaussures fait un bond de 13,6% dans les finances des familles. Et de relever aussi le coût supérieur des fruits de mer (+4%), de l'huile d'olive (+3%) ou encore des fruits frais (+2%). Pour ces derniers, la cause peut venir de certains épisodes de gelées printanières qui ont frappé cette année certaines productions en Europe.

A la pompe D'un mois à l'autre, les prix des produits pétroliers ont connu dans leur ensemble une régression de... 0,2%. Pas grand-chose mais après des mois de rebond, il faut s'en contenter. Le mazout de chauffage en a le plus profité; son cours chutant de 1,6% par rapport à juillet. Par contre à la pompe, le plein a continué à augmenter : +0,6% pour un litre d'essence, +0,1% pour un litre de diesel.

Sur un an, ces produits pétroliers auront grimpé de 29,9%. Le mois d'août 2020 étant à des niveaux de tarifs historiquement bas, faut-il rappeler.



Dans son dernier bulletin, le Statec note aussi que la moyenne semestrielle de l'indice passe de 890,73 à 894,4 points. Et alors? Eh bien quand cette valeur atteindra 895,78, l'index sera déclenché. A savoir l'augmentation de l'ensemble des salaires, traitements et pensions de 2,5%. La dernière hausse ainsi obtenue ne date que de janvier dernier.

