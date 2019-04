Impact limité pour les salariés de la Place

En 2012, la Société Générale assurait ne plus avoir d'activité dans les paradis fiscaux. Les informations diffusées ce mardi par le journal Le Monde et l'émission Cash Investigation contredisent en partie cette déclaration. Les «Panama papers» montrent que la banque française a créé des centaines de sociétés-écrans, dont les deux tiers via sa filiale luxembourgeoise.