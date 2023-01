Les chaînes de supermarchés se portent bien au Luxembourg. La plupart d'entre elles prévoient d'ouvrir de nouveaux magasins.

Il y a encore de la place pour de nouveaux supermarchés

Jean-Claude WEISHAAR Les chaînes de supermarchés se portent bien au Luxembourg. La plupart d'entre elles prévoient d'ouvrir de nouveaux magasins.

En décembre, une chaîne de supermarchés a ouvert deux nouveaux magasins. L'offre au Luxembourg s'est ainsi à nouveau élargie. En tant que consommateur, on pourrait presque se croire au paradis. En raison de la petite superficie du pays, un trajet de 20 minutes en voiture suffit généralement pour se rendre au supermarché le plus proche. Mais qu'en est-il de la densité des supermarchés au Luxembourg? N'allons-nous pas nous retrouver dans une situation où il y a trop de supermarchés au Luxembourg?

«Avec tous mes collègues des autres chaînes de supermarchés, nous sommes d'accord pour dire que la densité des chaînes de supermarchés au Luxembourg est très élevée», admet Laurent Schonckert, directeur de Cactus. Il est toutefois optimiste quant à l'avenir. Pierre-Alexandre Rocour, directeur d'Aldi Luxembourg, est du même avis. La concurrence domine les affaires, mais «nous pensons qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde sur le marché, tant que l'on crée de la valeur ajoutée pour le consommateur».

La Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) estime également que l'avenir des supermarchés est plutôt bon au Luxembourg. Elle ne s'inquiète pas si l'on considère le nombre total et l'origine des clients dans les supermarchés. «Si l'on regarde nos chiffres - surface de vente par habitant - nous sommes parmi les trois meilleurs en Europe. Nous ne comptons pas les frontaliers qui viennent faire leurs courses au Luxembourg pendant le week-end. Cela nous amène à dire que nous n'avons pas de surplus de supermarchés en ce moment», explique Claude Bizjak, directeur adjoint de la clc.

Le gâteau est plus grand aujourd'hui qu'il y a 20 ans

Le Luxembourg est-il donc le pays des rêves illimités en ce qui concerne les supermarchés? Ce n'est pas tout à fait le cas. Car il y a de bonnes raisons à l'augmentation du nombre de supermarchés au cours des dernières années. «Aujourd'hui, le gâteau est plus gros qu'il y a 20 ans et il y a plus d'acteurs», explique Laurent Schonckert, de Cactus.

Cela résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la forte croissance de la population. «En 2000, nous avions 436.000 habitants, en 2022, nous en aurons 640.000, soit une augmentation de 50%!», précise Laurent Schonckert. Cette évolution est confirmée par la direction générale en charge des PME au ministère de l'Économie pour les dernières années: la population et la surface de vente augmentent au même rythme de 5% depuis 2019.

La demande se situe aujourd'hui là où les gens habitent et travaillent.

Deuxièmement, poursuit Laurent Schonckert, le nombre de frontaliers - ils font une partie de leurs achats au Luxembourg - a également fortement augmenté au cours des 20 dernières années, pour atteindre 210.000 aujourd'hui. «Troisièmement, nous avons une croissance économique qui est plus élevée que la moyenne européenne. De ce fait, le pouvoir d'achat a fortement augmenté», résume-t-il. Le patron de Cactus évoque également de tout nouveaux quartiers résidentiels qui ont vu le jour ces dernières années, par exemple, sur Belval et la «Cloche d'or». Ou, dans une moindre mesure, à Merl, où se trouvait autrefois l'usine Luxlait. «Ainsi, la demande se situe aujourd'hui là où les gens habitent et travaillent».

Claude Bizjak, directeur adjoint de la confédération du commerce clc. Photo: Steve Eastwood

Personne ne conteste qu'il existe un lien entre le pouvoir d'achat relativement fort au Luxembourg et le succès dans le commerce. Claude Bizjak de la clc met toutefois en garde contre la réticence des consommateurs. «Je ne veux rien dire de négatif ici, mais on peut se demander si les clients dépensent vraiment leur argent». Il se réfère aux indices de confiance de l'OCDE, qui se sont quelque peu effondrés: «Il y a eu des fluctuations ces dernières années et on ne retrouve pas vraiment le niveau que nous connaissions avant la pandémie». Il faut donc voir comment les deux ou trois prochaines années vont se dérouler, a-t-il ajouté. «L'incertitude économique et sociale n'a certainement pas d'effet positif sur le commerce», selon Bizjak.

«Se disputer les employés» Comme de nombreux secteurs au Luxembourg, les chaînes de supermarchés sont à la recherche de collaborateurs. Cela va du livreur au magasinier en passant par le caissier. En conséquence, il y a aussi des possibilités d'évolution, jusqu'au poste de responsable de rayon. «Les distributeurs se disputent les employés - si quelqu'un a de l'expérience, il a généralement la possibilité de passer chez un concurrent. Les chaînes ont donc tout intérêt à entretenir des relations correctes avec leurs employés», explique Claude Bizjak, directeur adjoint de la confédération du commerce clc.

Les groupes procèdent à des analyses d'implantation

Mais si l'évolution de la consommation n'est pas prévisible, selon quels critères les chaînes de supermarchés choisissent-elles leurs emplacements ? Ce n'est plus comme avant, explique Claude Bizjak. «Il y a 30 ans, les grands groupes cherchaient une surface constructible à un prix correct. Puis, on décidait de construire, sur un terrain vierge pour ainsi dire». Aujourd'hui, tout est différent. «Les groupes décident sur la base d'une analyse du site, en tenant compte de la zone de chalandise, de l'afflux de clients, du nombre d'habitants et ainsi de suite».

Cette vision des choses est confirmée par Laurent Schonckert de Cactus. Il parle d'une approche très «sélective» dans le choix d'un site pour une nouvelle implantation. «Notre projet le plus récent se trouve à l'est, à Roedt/Syr. Notre ouverture là-bas maintenant est liée au fait qu'il y a moins de concurrence que dans une ville. Dans la région de Roedt, on a beaucoup construit ces dernières années et le pouvoir d'achat y est très élevé», explique Laurent Schonckert.

La situation est similaire chez Lidl. «Nous ne voulons pas nous installer à chaque coin de rue. Nous regardons où se trouve le client. Nous essayons d'être présents, d'être le plus proche possible du client», explique Julien Wathieu, porte-parole du groupe au Luxembourg.

L'analyse de l'emplacement va également de pair avec l'attachement au pays. On sait depuis longtemps que Cactus, en tant que chaîne de supermarchés locaux, entretient des relations particulièrement bonnes avec les producteurs du pays. Mais les soi-disant discounters tirent également dans cette direction en ce qui concerne l'offre. Ainsi, Lidl mise depuis quelques années de plus en plus sur les produits locaux pour répondre aux exigences de la clientèle locale. Il en va de même pour Aldi, qui parle d'une offre de plus de 230 produits d'origine luxembourgeoise et met en avant sa communication client en luxembourgeois. Colruyt aussi attire dans son offre en partie avec des produits luxembourgeois.

Ce sont certainement des relations et des stratégies à long terme qui y sont établies.

L'offre locale est un signe que ces groupes de supermarchés croient de plus en plus au Luxembourg. «Ce sont certainement des relations et des stratégies à long terme qui sont mises en place», explique Claude Bizjak de la clc. Selon lui, les chaînes existantes sont de «gros bateaux» qui naviguent également sur les eaux étrangères. «Surtout pour les produits alimentaires, il faut d'abord gagner la confiance des clients. Lorsque vous allez dans un nouveau supermarché, vous vous perdez au début parce que l'ordre ne correspond pas forcément à vos habitudes. Les supermarchés et les clients doivent donc d'abord apprendre à se connaître», explique Bizjak.

Les affaires doivent être rentables

Dans de telles relations commerciales à long terme, il est bien sûr aussi important que le compte soit bon au bout du compte. Aucun des groupes contactés par le Luxemburger Wort n'a voulu donner d'informations sur ses résultats annuels. Ils font néanmoins état de manière plutôt positive de leurs activités au Luxembourg, et presque tous prévoient d'ouvrir de nouvelles filiales à l'avenir. Leurs résultats au Luxembourg sont «satisfaisants», dit-on chez Lidl.

Nathalie Roisin, la porte-parole de Colruyt, affirme que le magasin au Luxembourg est rentable. On est «très satisfait» de l'évolution des supermarchés au Luxembourg - elle est conforme à nos attentes et à celles du groupe. Aldi se porte généralement bien au Luxembourg, déclare son directeur Pierre-Alexandre Rocour. Laurent Schonckert, directeur de Cactus, parle lui aussi d'une «bonne implantation du groupe à de bons endroits», d'une «gestion correcte» et d'un «savoir-faire en matière de gestion de l'argent».

Cette vision des choses est confirmée par Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération du commerce: «Nous ne disposons pas non plus de chiffres. Mais nous sommes très proches des acteurs, notamment via la fédération Flad (Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution), où sont représentés les grands distributeurs. Aucune difficulté ne m'a été signalée par ce biais», conclut Claude Bizjak.

