La Chambre de commerce a dressé ce jeudi un bilan peu rassurant du contexte économique actuel, très incertain, et des nombreux défis que devra relever l'économie luxembourgeoise dans les prochains mois.

Bilan annuel

«Il faut mieux maîtriser les dépenses publiques»

«L'économie luxembourgeoise peut paraître en relative bonne santé mais en réalité, la performance économique du Luxembourg n'est plus ce qu'elle était...» Dès l'entame du bilan annuel de la Chambre de commerce, le ton est donné par son directeur général, Carlo Thelen.

2023 s'annonce très difficile pour les entreprises Pessimiste mais réaliste, la Chambre de commerce craint un cataclysme sans précédent au niveau des faillites pour l'année prochaine. Ceci en raison de la dégradation des perspectives économiques.

Ces derniers mois ont été difficiles non seulement pour les ménages mais aussi pour les entreprises, confrontées à plusieurs crises successives, qui ont des effets cumulatifs. Les dernières en date sont la flambée des prix de l'énergie et l'inflation, assez marquée au Luxembourg dont l'économie est essentiellement basée sur les services. La confiance dans le système économique est d'ailleurs en chute libre, tant du côté des ménages que des entreprises.

Moins de compétitivité et une croissance plus faible

Le Luxembourg perd actuellement en compétitivité. Si la Place financière se porte encore relativement bien-même si ses activités sont en baisse-le pays est par contre lanterne rouge en ce qui concerne la rentabilité des secteurs hors financiers.

La croissance est également plus faible, ce qui signifie des recettes moins importantes. De quoi susciter l'inquiétude du côté de la Chambre de commerce, car le Luxembourg a besoin d'une économie en bonne santé pour pouvoir financer son «train de vie élevé», souligne Carlo Thelen. Et pour éviter de perdre son triple A, essentiel pour la compétitivité de la Place financière. Cette dernière, pourvoyeuse d’une part substantielle des recettes de l’Etat, suffoque actuellement sous le poids des régulations. L’industrie des fonds d’investissement perd lentement mais sûrement des parts de marché face à la concurrence internationale.

La tendance est clairement vers une croissance plus atone, entre 1 et 2% du PIB, et cela nous tracasse. Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce

«Les mois se suivent et les prévisions se dégradent. Nous nous trouvons dans un contexte fortement marqué par l'incertitude», souligne le directeur de la Chambre de commerce. «Nous avons l'habitude que le Luxembourg ait une croissance deux fois supérieure à la moyenne européenne. Ce n'est plus le cas. La tendance est clairement vers une croissance plus atone, entre 1 et 2% du PIB, et cela nous tracasse.»

Certains secteurs souffrent plus que d'autres. C'est le cas de la construction et de l'industrie. Et même la sécurité sociale est en perte de vitesse. Celle-ci constituait jusqu'il y a peu «un coussin» pour l'économie luxembourgeoise, «car c'est principalement la population jeune qui l'alimente mais elle n'en retire rien. Or, on constate qu'il y a de moins en moins d'argent qui rentre et de plus en plus de personnes qui en ont besoin.» Les pensions pourraient également à l'avenir devenir une menace pour l'économie du pays.

Des livrets thématiques Pour nourrir les réflexions et en vue des élections législatives de 2023, la Chambre de commerce réalisera six livrets thématiques avec des mesures concernant plusieurs domaines comme le marché du travail, l'attractivité des talents, la transition environnementale ou encore la digitalisation. Des tables rondes réunissant les chefs d'entreprise et les représentants des partis politiques seront également organisées dans les prochains mois.

Alors que les recettes diminuent en ce temps de crise, les dépenses, elles, ne faiblissent pas. Et Carlo Thelen de citer les paquets de mesures pour freiner la flambée des prix de l'énergie qui coûtent cher et le financement des transports gratuits pour tous. «Continuer de cette manière, c'est intenable. Nos finances publiques sont sous pression.»

La situation ne devrait pas s'arranger en 2023, avec potentiellement trois nouvelles tranches indiciaires et une nouvelle hausse du salaire minimum. «En quatre ans, le salaire social minimum a déjà augmenté de 16,5%. C'est bien pour le pouvoir d'achat mais c'est à charge des entreprises et cela les impacte, en plus de ce qu'elles doivent déjà supporter avec les coûts plus élevés de l'énergie.» En termes de coût salarial unitaire, le Luxembourg figure d'ailleurs parmi les plus mauvais élèves européens.

Mais la hausse des coûts salariaux, qui est devenu un problème structurel au Luxembourg, n'est pas le seul facteur qui pénalise la productivité du pays et mette à mal sa compétitivité, selon le directeur de la Chambre de commerce. La lenteur administrative a aussi sa part de responsabilité. Ces deux éléments cumulés font que de plus en plus de PME choisissent désormais de délocaliser leur production. Un constat inquiétant pour Carlo Thelen.

Les gens oublient parfois que l'argent ne tombe pas du ciel. Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce

Et les défis à relever pour garder une économie compétitive seront nombreux en 2023, face au manque de main-d'oeuvre, aux prix de l'énergie qui s'envolent ou encore aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. La Chambre de commerce avance quelques pistes de solutions pour les prochains mois. «En premier lieu, il faut mieux maîtriser les dépenses publiques. Pour ce faire, un screening de toutes les dépenses est nécessaire. Et si on veut une croissance saine et plus performante, il faudra également être plus sélectif au niveau de ces dépenses», estime Carlo Thelen. «Car les gens oublient parfois que l'argent ne tombe pas du ciel.»

La Chambre de commerce réclame aussi des priorités claires sur les politiques d’investissement. Cela passe notamment par une simplification administrative, des politiques de soutien pour attirer de nouveaux talents, une flexibilisation de l’organisation du travail ou encore un renforcement de l’attractivité fiscale pour les entreprises.



Carlo Thelen plaide enfin pour des aides plus sélectives pour les ménages et les entreprises. «Pour que notre économie tourne bien, il est impératif que nos entreprises fonctionnent. C'est d'ailleurs tout ce qu'elles demandent: qu'on les laisse travailler.»

La situation dans les autres pays Le Luxembourg n'est pas le seul pays à ressentir les effets de l'inflation et à devoir faire face à un contexte économique très incertain. Etat des lieux avec Nicolas Liebgott, économiste à la Chambre de commerce. Les Etats-Unis ont choisi de resserrer les taux directeurs pour maintenir la consommation en 2023.

ont choisi de resserrer les taux directeurs pour maintenir la consommation en 2023. La Chine , malgré son statut de «géant», est en quête d'un second souffle. La politique «zéro covid» appliquée depuis le début de la pandémie et un secteur immobilier fragilisé ont porté un coup à l'économie du pays, qui se rêve toujours pourtant première puissance mondiale en 2050.

, malgré son statut de «géant», est en quête d'un second souffle. La politique «zéro covid» appliquée depuis le début de la pandémie et un secteur immobilier fragilisé ont porté un coup à l'économie du pays, qui se rêve toujours pourtant première puissance mondiale en 2050. Le Royaume-Uni a perdu sa place de première Place financière européenne, au profit de Paris, notamment suite à l'instabilité politique de ces derniers mois. Avec un taux d'inflation record à 11%, les prévisions pour 2023 ne sont pas optimistes. Pour éviter que le pays n'entre en récession, un budget d'austérité a été adopté.

a perdu sa place de première Place financière européenne, au profit de Paris, notamment suite à l'instabilité politique de ces derniers mois. Avec un taux d'inflation record à 11%, les prévisions pour 2023 ne sont pas optimistes. Pour éviter que le pays n'entre en récession, un budget d'austérité a été adopté. La France a réussi à maintenir un taux d'inflation bas par rapport à d'autres pays. Mais le risque d'une croissance atone pointe le bout de son nez pour 2023.

a réussi à maintenir un taux d'inflation bas par rapport à d'autres pays. Mais le risque d'une croissance atone pointe le bout de son nez pour 2023. En Allemagne , qui reste fort dépendante du gaz russe, les prévisions sont finalement moins pessimistes que prévu, même si la menace d'une récession est toujours présente. Un plan de soutien aux ménages et aux entreprises a été adopté pour relancer l'économie.

, qui reste fort dépendante du gaz russe, les prévisions sont finalement moins pessimistes que prévu, même si la menace d'une récession est toujours présente. Un plan de soutien aux ménages et aux entreprises a été adopté pour relancer l'économie. La Belgique est l'un des pays européens qui s'en sort le moins bien à l'heure actuelle et qui a l'un des taux d'inflation le plus élevé. Le plat pays partage des problèmes structurels avec son voisin luxembourgeois comme un système de pension et d'indexation qui pèsent sur son économie et qu'il faut réformer.

est l'un des pays européens qui s'en sort le moins bien à l'heure actuelle et qui a l'un des taux d'inflation le plus élevé. Le plat pays partage des problèmes structurels avec son voisin luxembourgeois comme un système de pension et d'indexation qui pèsent sur son économie et qu'il faut réformer. La zone euro est également touchée par une inflation forte (9% fin 2022) et le spectre de la «stagflation» n'est pas loin. La croissance en 2023 devrait être de 0,5%. Bonne nouvelle cependant: le marché de l'emploi reste résilient malgré le contexte difficile.

