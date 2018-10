Au lendemain du communiqué de sa maison-mère, la porte-parole d'Ikea Belgique a démenti "tout projet d'implantation physique" au Luxembourg. Et ne s'explique pas cette annonce.

Ikea dément sa venue au Luxembourg

"J'ai demandé ce matin au groupe d'où pouvait venir cette information puisqu'il n'existe aucun projet d'implantation d'Ikea au Luxembourg. S'il y avait des plans, nous serions concernés." La porte-parole d'Ikea Belgique, Annelies Nauwelaerts, n'avait, jeudi après-midi, pas de réponse du siège mais le seul sujet à l'ordre du jour est la possibilité pour des clients luxembourgeois de commander en ligne et d'être livrés chez eux.

"Ikea a été crée à Sterpenich pour s'occuper des clients luxembourgeois, il n'y a aucune raison de voir les choses autrement aujourd'hui", explique-t-elle encore, malgré quelques changements stratégiques qui ont vu le géant suédois de l'ameublement arriver dans des boutiques de centre-ville.

Au ministère de l'Economie, on confirme n'avoir reçu aucune demande d'autorisation de commerce d'Ikea.

Mercredi, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, Inter Ikea avait, dans une phrase assez vague, annoncé son arrivée dans une quinzaine de pays, dont le Luxembourg.

Légère hausse des résultats

Les ventes au détail du groupe ont augmenté de 4,70% au niveau mondial et de 1,16% en Belgique.



Le taux de fréquentation des 367 magasins a augmenté de 3% (838 millions de visites), tandis que les visites du site ikea.com ont progressé de 10% (2,35 milliards de visites au total).

«En Belgique, le taux de fréquentation des magasins a diminué de 2.6% alors que l’e-commerce représente un moteur essentiel de croissance. Le magasin en ligne de Ikea Belgique a été lancé en février et nous continuerons d’investir dans notre développement digital dans les années à venir afin de devenir encore plus accessible et de nous rapprocher encore davantage de nos clients belges », explique Catherine Bendayan, CEO de Ikea Belgique.



Ikea est présente en Belgique depuis 1984 et y compte aujourd’hui 8 magasins à Anderlecht, Arlon, Gand, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt et Mons. Elle emploie plus de 4.327 collaborateurs en Belgique.