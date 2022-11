Présenté le mois dernier à la Chambre, le projet de loi pour le budget 2023 n’a pas rassuré la Cour des comptes. De son côté, la Fondation Idea l'a également épluché. Et propose quelques pistes de réflexion.

Idea propose plusieurs amendements au budget 2023

Megane KAMBALA Présenté le mois dernier à la Chambre, le projet de loi pour le budget 2023 n'a pas rassuré la Cour des comptes. De son côté, la Fondation Idea l'a également épluché. Et propose quelques pistes de réflexion.

Là où la Cour des comptes met l'accent sur la nécessité absolue d'endiguer l'augmentation de la dette publique et de réformer la tripartite, la Fondation Idea prend le parti de proposer des amendements au projet de loi du budget 2023 concernant quatre piliers majeurs: l’énergie, le logement, le renforcement du pouvoir d’achat et la compétitivité.

Ainsi, dans la logique du triple objectif «responsabilité, solidarité, réalisme» sous lequel est placée l’orientation de la politique budgétaire de la ministre des Finances Yuriko Backes (DP), les économistes du think-tank préconisent de prendre le taureau par les cornes concernant la question des prix de l’énergie.

Pour reprendre une des devises les plus célèbres de la série à succès Game of Thrones, «L’hiver vient». Celui d’après également, et son approvisionnement pose question au vu de l'inflation causée par la guerre en Ukraine.

Réformer le Präisdeckel s'il devait durer

Raison pour laquelle Idea met en garde quant au «Präisdeckel»-autrement dit le plafonnement des prix de l'énergie- prévu par l’accord tripartite. Même s’il envoie effectivement un signal positif pour le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables, son maintien sur la durée pourrait d’une part brouiller le signal-prix, qui est pourtant utile à la modération de la consommation énergétique, «à la fois dans un contexte d’offre énergétique limitée (risque de pénuries), mais aussi pour inciter les ménages à adopter des comportements en phase avec la transition énergétique».

D’autre part, cette intervention publique pourrait s’avérer plus «coûteuse» que prévu sur le long terme si la crise se poursuit; ce qui ne ferait qu’accentuer les déséquilibres budgétaires de l’Etat. Dans le même temps, ce paquet d’aides non ciblées profiteraient aux ménages les plus aisés et non aux plus vulnérables puisqu’«à l’instar de la subvention des produits pétroliers, le ‘Präisdeckel’ subventionne des consommations énergétiques dépassant les consommations de première nécessité et – parce qu’appliqué de manière non discriminée – bénéficie davantage (en valeur absolue) aux ménages aisés».

Une solution envisageable serait pour cela de prévoir «une clause de rendez-vous dans le projet de loi budgétaire». De cette façon, s’il fallait poursuivre cette initiative au-delà de 2023, le dispositif pourrait alors être modifié pour ne subventionner qu’une quantité d’énergie garantie plus restreinte que celle fixée actuellement, dont la limite serait convenue. Si le seuil de cette limite venait à être dépassé au sein d’un ménage, les prix pratiqués par les fournisseurs d’énergie redeviendraient libres pour laisser jouer les mécanismes de signal-prix.

Sans oublier que par souci d'équité, ce mécanisme de subvention d’un minimum énergétique garanti «devrait également intégrer les autres sources énergétiques (mazout, bois de chauffage, pellets) pour couvrir l’ensemble des modes utilisés par les ménages».

Soutenir le domaine de la construction

La Fondation ne cesse les mises en garde en matière de logement depuis de nombreuses années. A bien des égards, il est logique de se demander si le pire n’est pas à venir. Dans le contexte actuel, «la flambée des coûts de la construction, des changements fiscalo-règlementaires et le manque de main-d’œuvre qualifiée» sont les principaux points noirs du secteur.

Partant du principe que la construction est «un moteur de l’économie qui emploie 10% de la main-d’œuvre et que le stock de logements est au Luxembourg relativement sous-dimensionné», soutenir la demande qui ne cesse d’augmenter en raison de l’agrandissement de la population et «éviter que l’offre ne dévisse de trop» apparait comme la meilleure solution.

Pour cela, il serait donc judicieux de «réintroduire le principe de transfert de plus-value (prévu par l’article 102, alinéa 8 de la LIR) en conditionnant par exemple le réinvestissement de la plus-value transférée dans l’acquisition d’un bien en construction».

L'abaissement des droits d’enregistrement qui sont relativement élevés au Luxembourg en comparaison européenne seraient également à considérer. Enfin, introduire une allocation de logement en soutien aux propriétaires modestes en proie à des difficultés car endettés à taux variables serait aussi la bienvenue.

Revalorisation et rationalisation des tickets-restaurant

Si les économistes rappellent que de «nombreuses mesures de soutien au pouvoir d’achat et à la demande qui ont été mises en place» pour soutenir les ménages, le contexte actuel remet néanmoins sur la table la question des chèques-repas et de leur revalorisation puisqu'ils peuvent «être accordés en exonération d’impôts». La mesure ne concernerait certes pas tous les travailleurs, mais elle a le mérite d’être réalisable.

Sujet polémique formalisant les inégalités entre les travailleurs du Grand-Duché, les ticket-resto sont pourtant figés entre 3,60 euros et 10,80 euros depuis la réforme fiscale de 2017, alors même que d’autres index en réponse à l’inflation ont été déclenchés depuis lors, sans compter les différentes crises observées.

En toute logique, la tarification des tickets-restaurant devrait s’aligner avec l’évolution du niveau général des prix alimentaires causé par l’inflation et être augmentée de façon à offrir une fourchette de prix entre 5 et 15 euros par ticket. Et ceci, indépendamment de la rationalisation que l’on pourrait attendre sur leur utilisation même si ce serait alors l'occasion idéale pour formaliser de nouveaux contours d'emploi.

Soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises

Enfin, revaloriser les abattements prévus pour réduire l’impôt commercial communal (ICC) serait une mesure intéressante pour soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs.

Par définition, cet impôt frappe uniquement le bénéfice des entreprises commerciales, avec pour objectif «d’aider les communes à financer leurs charges, et plus spécifiquement le surcoût engendré par les entreprises établies sur leur territoire (mise à disposition de zones industrielles, de places de parking, mesures spécifiques destinées à garantir la qualité de l’environnement naturel, etc.)».

Actuellement, ces abattements sont figés depuis 20 ans à 17.500 euros pour les collectivités et à 40.000 euros pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles. D’après les estimations de la Fondation Idea, «sur la base de l’évolution du seuil d’entrée dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques - passé de 9.750 euros en 2002 à 11.265 euros en 2022 -, les abattements ICC devraient être relevés à respectivement 20.200 euros (pour les collectivités) et 46.200 euros (pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles)».

