IBM a choisit la SES pour son cloud, une révolution qui s'insère parfaitement dans la stratégie de l'opérateur luxembourgeois de satellites. A l'ouverture de la Satellite Business Week, le p.-d.g. de la SES, Steve Collar, évoque l'avenir. Avec gourmandise.

IBM, choix important pour la SES

Entre le crabe à la confiture de mangue et la quenelle de brochet, préparés dans la cuisine de Thierry Marx au Mandarin oriental, Steve Collar a de l'appétit... sans toucher à son assiette.

Le successeur de Karim Michel Sabbagh depuis six mois prévoit que la SES conserve son chiffre d'affaires dans la vidéo et que celui de la data passe à 50 % du total à court terme. Autrement dit, que le chiffre d'affaires annuel du premier opérateur mondial de satellites augmente de 30 %.

A partir de 2021, le nombre de personnes connectées sur Terre sera passé de 3,3 à 4,6 milliards et les usages vont générer de plus en plus de données, de plus en plus difficiles à gérer au sein de chaque entreprise. Le choix d'IBM, multinationale américaine aux 79 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, valide la stratégie de la SES en assurant du «cloud» à large bande, dans des conditions de sécurité optimales, à ses clients terrestres, mais aussi aériens ou maritimes, même là où la fibre ne peut aller, faute d'infrastructures au sol.

Un nouveau satellite révolutionnaire en mars prochain

La SES est la mieux armée du marché. Non seulement les quatre derniers satellites de la constellation O3B mPower construits par Thales rejoindront les 16 premiers au premier semestre 2019 mais les sept satellites électriques de nouvelle génération seront livrés par Boeing en 2021.

Une véritable révolution technologique à des taux de latence très faibles, parfaite aussi bien pour le cloud, l'internet des objets ou la voiture connectée, pour ne citer que ces usages.

Lundi soir à Paris, Steve Collar et son directeur technique, Martin Halliwell, ont annoncé que leurs ingénieurs terminent un autre satellite «universel» – c'est nous qui le baptisons ainsi – capable de créer un standard pour l'industrie.

De onze «constructeurs» au départ du projet, trois constructeurs sont encore sur les rangs. Jusqu'ici, chaque satellite était "designé" pour un usage unique. «Chaque année, nous déplaçons onze à treize satellites» pour une raison X ou Y, explique Halliwell. Trois exemplaires pourraient être lancés en même temps et à des orbites différentes. «Le design sera applicable à tous les usages, à tous les satellites et à toutes les orbites et fréquences. Ce satellite sera entièrement reconfigurable à distance.»

Et selon les deux hommes, la concurrence de la SES se renseigne discrètement pour voir comment être associée à ce changement, qui pourrait être finalisé au premier trimestre 2019.

Le glissement accentué de la SES vers un fournisseur de services technologiques s'accompagne d'une autre préoccupation: comment raccourcir au maximum le temps entre lequel un satellite est prêt à être lancé et le moment où il est effectivement lancé.

Actuellement autour de sept mois, ce délai pourrait être ramené à deux mois. Comment? En favorisant l'émergence d'un nouveau lanceur, comme la SES l'avait fait avec SpaceX.

SpaceX, entre nouvelle approche et transparence totale

«Avec 16 lancements cette année, SpaceX ne répond peut-être pas à tout, mais elle performe!» commente Collar. «SpaceX, c'était une nouvelle approche philosophique complète. Nos ingénieurs étaient chaque jour avec eux, chez eux, à voir comment les problèmes étaient résolus. On avait la garantie que chaque problème trouvait sa solution. En dix ans, ils sont devenus les leaders. Et c'est pour cela que nous avons été les premiers à accepter qu'ils embarquent un satellite, les premiers à lancer un satellite sur une fusée déjà utilisée, ce qui n'était jamais arrivé», ajoute Halliwell.

En 2021, la SES recevra ses sept satellites Boeing qu'elle devra lancer aussi vite que possible dans un environnement compliqué.

Selon Euroconsult, d'ici dix ans, plus de 7.000 satellites – la plupart à basse orbite – seront expédiés dans les nuages. Les deux hommes ne se sont pas étendus sur ce futur lanceur.

Mais Paris et sa semaine du satellite sont idéales pour parler avec les Japonais de Mitsubishi et les autres...



«La seule solution réaliste et rapide» «C'est la seule solution réaliste et les autorités américaines sont pressées». Le p.-d.g. de la SES, Steve Collar, n'en démord pas. L'initiative d'Intelsat que les Luxembourgeois ont rejointe officiellement en mars, est la seule qui réponde à une série d'impératifs techniques ou réglementaires. Quant à savoir quelle largeur de spectre de la bande C la SES est prête à libérer contre quelle contrepartie financière, c'est encore trop tôt. Dans une table ronde, lundi après-midi, des acteurs satellites absents de ce marché sur lequel Intelsat et SES représentent 90 % ont fait entendre leurs divergences. «Les opérateurs mobiles ne sont pas nos amis», a prévenu le p.-d.g. de Viasat, Mark Dankberg, «sinon, ils n'essaieraient pas de prendre notre spectre, ce qui rend nos services moins performants et plus chers.» «Nous ne faisons pas un assez bon travail pour éduquer le monde sur l'important potentiel de différenciation du satellite au bénéfice de la 5G», a renchéri le directeur général d'Inmarsat, Rupert Pearce. Aucune décision du régulateur américain des télécoms n'est attendue avant la fin de l'année.