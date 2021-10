Une nouvelle unité à Differdange et un centre de recherche à Foetz, le producteur de nanotubes se sent décidément bien au sud du Luxembourg. Il est vrai que ses principaux clients européens se situent dans un rayon de 500 km.

A Differdange

Horizon 2024 pour la nouvelle usine OCSiAl

(pj avec Thomas KLEIN) Des années que la société OCSiAl promettait «le plus grand site de production de synthèse de nanotubes de graphène au monde» au Luxembourg. Son directeur général vient de confirmer cet engagement, avec même désormais une date d'ouverture d'ici trois ans et un site implanté à Differdange. Une nouvelle confirmée, lundi soir, par Konstantin Notman à l'occasion d'une présentation publique du projet.

Certes, l'usine était attendue un peu plus tôt. Mais après les installations avortées de Knauf (Sanem) puis Fage (Bettembourg), mieux vaut préparer ses dossiers avant de claironner une installation industrielle. Et en l’occurrence, celle-ci est loin d'être mineure puisque l'investissement prévu par la firme pourrait atteindre les 300 millions d'euros. Une somme misée par le leader mondial de la fabrication de nanotubes de graphène (plus léger et 100 fois plus résistant que l'acier) qui pourrait se traduire par la création de 325 nouveaux emplois.

Pour ce centre de nanotechnologies differdangeois, le recrutement porterait aussi bien sur des postes d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, de responsables des ressources humaines, d'opérateurs d'usine comme de scientifiques. Sachant qu'en 2024, ce Luxembourg Graphene Nanotube Center pourrait disposer d'une capacité de production de 100 tonnes de nanotubes de graphène par an. «Plus que toute la production mondiale actuelle!» a ainsi fait miroiter le dirigeant de la société déjà établie au Grand-Duché.

Le trait luxembourgeois C'est à l'architecte Enzio Alleva qu'a été confiée la mission de tracer les plans de la future usine differdangeoise. C'est aussi à ce cabinet, basé à Pétange, qu'est revenue la construction des futurs ateliers de la commune de Mondercange par exemple.

Un PDG prenant déjà les devants en rassurant : «Toute l'équipe intensifiera ses efforts pour améliorer le quotidien. Que ce soit dans les domaines du transport, de la construction, de la protection de l'environnement».Mais alors que la plupart de ses acheteurs se situeraient dans un rayon de 500 km, Konstantin Notman entend bien faire de Differdange sa tête de pont pour l'Europe. Sans même parler de l'avantage de se situer non loin de l'Université de Belval qui pourrait s'avérer un excellent vivier de compétences pour l'entreprise.

Si le groupe OCSiAl dispose déjà de son siège au Luxembourg, à Leudelange, l'entreprise emploie plus de 420 salariés répartis dans le monde entier (États-Unis, Europe, Chine, Russie, Inde, Japon ou Corée du Sud). Elle fournit notamment ses matériaux aux principaux producteurs de batteries Li-ion pour automobiles. Mais la société a bien l'intention non seulement d'être en mesure de fournir plus de volumes à l'avenir, mais aussi de développer de nouvelles propriétés.

Illustration : Cabinet d'architecture Allevia

C'est d'ailleurs pourquoi, fin 2020, elle avait déjà ouvert son laboratoire recherche & développement à Foetz. Une étape de plus pour cette firme créée en Russie en 2009 et dont le nom, OCSiAl, est composé des symboles des quatre éléments chimiques que sont l'oxygène (O), le carbone (C), le silicium (Si) et l'aluminium (Al).

