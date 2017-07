Quelle est la chaîne de supermarché la plus fréquentée par les résidents luxembourgeois? Un sondage de TNS/Ilres dévoile les habitudes de consommation des gens.

C'est la chaîne des supermarchés Cactus qui a été la plus citée lors de ce sondage mené par TNS-Ilres puisque 76% des 500 personnes interrogées l'ont citée.

C'est ensuite Delhaize Proxy (41%), Auchan (39%), Aldi (38%), Lidl (36%), Match (32%) et Cora (32%) qui apparaissent.

À noter que Auchan et Lidl présentent une clientèle plus jeune et plus cosmopolite. Ils sont d'ailleurs cités davantage par les étrangers que par les Luxembourgeois.



Cependant, 86% des sondés indiquent préférer alterner plutôt que de se limiter à un magasin pour leurs courses alimentaires.

