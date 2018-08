La grève des pilotes et personnel de bord de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair ce vendredi dans cinq pays européens devrait épargner le Luxembourg.

Économie 2 min.

Grève de Ryanair: ce qu'il faut savoir

Thierry LABRO La grève des pilotes et personnel de bord de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair ce vendredi dans cinq pays européens devrait épargner le Luxembourg.

Qui est touché par la grève de Ryanair?

Les pilotes de la compagnie à bas coûts en Allemagne ont annoncé mercredi rejoindre le mouvement dans lequel on retrouve des pilotes en Irlande, en Belgique, en Suède et aux Pays-Bas. 400 vols devraient être annulés dont 250 en Allemagne, sur 2.400 vols prévus depuis une des 85 bases de Ryanair dans 37 pays. 55.000 voyageurs devraient être touchés. Selon les médias italiens, les deux syndicats italiens de pilotes (Anpac et Anpavet) et une association de transporteurs (Fit-Cisl) entameront des négociations avec la compagnie low-cost le 27 août.

Deutsche Ryanair-Piloten streiken ab Freitag Bei Ryanair wird es am Freitag Ausfälle und Verspätungen geben - auch auf Routen von und nach Deutschland. Bislang streikten die Piloten nur im kleinen Irland, jetzt muss die Airline 250 weitere Flüge streichen.

La crise de fin 2017 a poussé Ryanair à négocier un virage à 180 degrés en entamant des pourparlers avec des syndicats dans plusieurs pays, alors que la compagnie avait toujours refusé de les reconnaître. En Irlande, le conflit s'est envenimé depuis que Ryanair a annoncé la semaine dernière qu'elle allait transférer des avions de Dublin vers la Pologne, ce qui pourrait coûter 300 emplois dont 100 pilotes. Ils reprochent à Ryanair sa politique salariale agressive et l'utilisation de contrats de droit irlandais en Allemagne. Ils dénoncent aussi le recours à des pilotes indépendants, au lieu de les employer directement. «Nos pilotes en Allemagne ont d'excellentes conditions de travail. Les salaires peuvent atteindre 190.000 euros par an et sont en moyenne de 150.000 euros par an. Ils ont reçu 20 % d'augmentation de salaire cette année. Ils gagnent 30 % de plus que les pilotes Eurowings», a répondu le patron du marketing de Ryanair, Kenny Jacobs.

Quels sont les vols concernés?

La compagnie ne communique pas sur les vols concernés. Elle répond avoir averti ses clients par email ou SMS dès le 3 août pour leur permettre d'être rebookés ou remboursés. Cinq vols ont été annulés à l'aéroport de Francfort-Hahn, souvent utilisés par des habitants de la Grande Région.

Quel est l'impact sur le Luxembourg?

«Ryanair n'a pas de pilote ni de personnel de cabine au Luxembourg», explique le secrétaire exécutif du syndicat des pilotes luxembourgeois, Dirk Becker. «Seules les destinations en Irlande, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne et au Portugal sont desservies depuis / vers le Luxembourg.» 4 vols depuis Luxembourg et 3 vols vers Luxembourg sont prévus ce vendredi mais aucun vers ou depuis un «pays» en grève.

Grève chez Ryanair: une indemnisation "possible" Alors que Ryanair semble embourbée dans son conflit social avec les pilotes, le Centre européen des consommateurs invite les passagers à faire valoir leurs droits. Un premier cas a été tranché au Luxembourg.

Le Centre européen des consommateurs Luxembourg conseille aux consommateurs, qui seraient touchés par les grèves chez Ryanair de demander le remboursement du prix du billet pour les vols annulés et une compensation qui peut varier entre 250 et 600 euros. Le CEC met à disposition une lettre type, qui peut également être utilisé pour tout type de grève du personnel des compagnies aériennes. Depuis un arrêt d'avril de la Cour de justice de l'UE, la grève n'est pas forcément considérée comme «un cas de force majeure». Deux clients ont obtenu 250 euros de réparation.