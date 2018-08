Grève chez Ryanair: une indemnisation "possible"

Chahutée par l'affaire des annulations de 2.100 vols d'ici fin octobre, la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair s'excuse auprès de ses clients et fait savoir que 315.000 clients se sont vu proposer dès lundi un autre vol ou un remboursement. «Au plus tard le mercredi 20 septembre, plus de 63.000 remboursements de vol auront été traités», assure la compagnie. Soit 20% des clients touchés.