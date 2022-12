Le nouveau directeur général de l'ESM, Pierre Gramegna, envisage l'avenir de manière positive malgré la hausse des taux d'intérêt et les risques de récession.

(dpa) - Le nouveau directeur général de l'ESM, Pierre Gramegna, ne s'attend pas à une nouvelle crise de la dette dans la zone euro dans un avenir prévisible. La hausse des taux d'intérêt, les risques de récession et le niveau élevé de la dette publique dans certains pays de la zone euro avaient récemment attisé les inquiétudes. «Nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle crise de la dette», a déclaré l'ancien ministre des Finances luxembourgeois au quotidien Die Welt ce mercredi. Il a pris la direction du Mécanisme européen de stabilité (ESM) le 1er décembre.

«Ceux qui annoncent dès aujourd'hui la prochaine crise de la dette se trompent», a-t-il ajouté. D'une part, l'économie de la plupart des pays de la zone euro a connu une forte croissance après la fin de la pandémie. De plus, l'argent du programme de reconstruction de l'UE continuera à affluer au cours des quatre prochaines années et soutiendra les économies nationales. Et l'inflation élevée fait automatiquement baisser le poids de la dette. «Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui sous-estime les risques. Mais de mon point de vue, les facteurs positifs l'emportent à court terme».

L'homme politique luxembourgeois estime notamment que la hausse des taux d'intérêt est un problème maîtrisable. «Pour les dettes que les États ont contractées ces dernières années, ils paient des taux d'intérêt très bas qui n'augmentent que lentement», a expliqué Pierre Gramegna. Ainsi, la charge des intérêts pour l'Italie serait aujourd'hui bien plus faible qu'il y a dix ans.

