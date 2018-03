Lancé le 31 janvier depuis Cap Canaveral, le premier satellite gouvernemental luxembourgeois est opérationnel. C'est maintenant que les contacts devront être transformés en contrats.

GovSat 1 opérationnel

Thierry Labro Lancé le 31 janvier depuis Cap Canaveral, le premier satellite gouvernemental luxembourgeois est opérationnel. C'est maintenant que les contacts devront être transformés en contrats.

"Le satellite multi-missions est exploité par GovSat depuis le centre d’opérations et de contrôle sécurisé situé à Luxembourg. Très flexible et robuste, la charge utile de GovSat-1 utilise des fréquences dédiées en bande X et en bande Ka militaire. Le satellite permet un large éventail d’applications, comme la connectivité sur les théâtres d’opérations, l’interconnexion de sites clés institutionnels et de défense, le contrôle aux frontières et des applications de type renseignement, surveillance et reconnaissance (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), ainsi que divers types de communications mobiles pour des missions terrestres et maritimes."



L'argumentaire est prêt depuis longtemps: le GovSat 1, lancé le 31 janvier depuis Cap Canaveral par un Falcon 9 de Space X est désormais opérationnel. Equipé de six faisceaux ponctuels à haute puissance et entièrement orientables, d’un faisceau global en bande X et comprend un total de soixante-huit répéteurs équivalents à 36 MHz, il est situé sur la position orbitale 21,5 degrés Est, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de missions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et de fournir une vaste couverture maritime en Méditerranée et en mer Baltique, ainsi que sur l’Atlantique et l’océan Indien.

C'est maintenant que le partenariat public-privé dont l'Etat est le premier et le seul client pour l'instant doit démontrer sa force de frappe. Une quinzaine de commerciaux de haut vol ont été recrutés pour convaincre les Etats qui n'ont pas de programme spatial et qui voudraient utiliser le GovSat comme un service.