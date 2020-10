Le projet de collaboration signé entre le gouvernement et le géant américain n'a toujours pas été divulgué au grand dam du Mouvement écologique. Pour la société californienne, ce document recèle «des informations sensibles».

Économie 3 min.

Google souhaite garder le protocole d'accord secret

Le projet de collaboration signé entre le gouvernement et le géant américain n'a toujours pas été divulgué au grand dam du Mouvement écologique. Pour la société californienne, ce document recèle «des informations sensibles».

(ER ave E.D.) - La divulgation des besoins en eau de Google pour son futur centre de données pourrait donner une idée à ses concurrents de comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise a expliqué le géant américain devant le tribunal administratif selon nos confrères du Luxembourg Times.

En cas d'arrivée de Google sur le territoire de la commune de Bissen, la nouvelle infrastructure pourrait avoir besoin de 10 millions de litres d'eau quotidiennement. Soit l'équivalent de 8% de l'eau potable du pays ce qui représente la quantité consommée par plus de 75.000 Luxembourgeois par jour. Des chiffres que le géant américain n'a jamais confirmés, ni infirmés d'ailleurs.

Google reste bien mystérieux sur l'or bleu Le futur centre de données du géant américain, qui doit s'implanter à Bissen, s'annonce énergivore en ressources naturelles. Mais à l'heure actuelle aucun chiffre n'a filtré sur ses besoins en eau.

De quoi rendre la décision des autorités difficile à prendre. La commune de Bissen doit se prononcer prochainement sur la modification de son Plan d'aménagement particulier (PAP) en vue de l'obtention du permis de bâtir. Si le bourgmestre David Viaggi (Är Leit) et son équipe ne se prononceront que sur certains aspects du projet comme la hauteur des bâtiments, les nuisances sonores ou encore la circulation dans les rues avoisinantes, de nombreuses autres questions sans réponse demeurent.

La consommation d'électricité ou la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du centre de données «relèvent de la compétence du gouvernement national», ajoute l'élu. Et à ce niveau, c'est silence radio. Pourtant en juin, le Mouvement écologique, qui s'était tourné vers les tribunaux pour forcer la divulgation publique du protocole d'entente (Memorandum of Understanding-MoU) a eu gain de cause. Mais depuis, aucune information n'a filtré.

Le Luxembourg, ce pays encore trop peu transparent Le dossier Google a remis sur le devant de la scène les problèmes que rencontre le Grand-Duché en matière de mise à disposition des informations auprès des citoyens. La loi sur la liberté de l'information, votée en 2018, comporte encore quelques restrictions.

Il y a deux semaines, les avocats de Google, des autorités et du Mouvement écologique ont fait valoir leurs arguments devant le tribunal administratif. Patrick Kinsch, qui défend les intérêts du gouvernement, a rappelé au Luxembourg Times que «les raisons de cette confidentialité ne sont pas liées à la consommation d'eau en particulier». «Ce secret s'explique par le fait qu'un concurrent de Google pourrait en savoir plus sur la technologie utilisée au moment de la signature du MoU», précise l'avocat.

De plus, Google, par la voix de son avocat Serge Hoffman, a également déclaré que la divulgation du protocole d'accord «compromettrait la capacité du gouvernement à mener sa politique économique». Reste à savoir si les députés, qui ont pris connaissance du protocole d'accord il y a quatre mois, le considèrent comme sensible sur le plan technologique et commercial.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.