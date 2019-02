Selon la presse belge, Google envisagerait de construire un nouveau data center près de Charleroi.

Économie 2 min.

Google renforce son activité en Belgique

Selon la presse belge, Google envisagerait de construire un nouveau data center près de Charleroi.

Contrairement à ce que nous avons publié ce mercredi, Google renforce sa présence en Belgique, plus précisément en Wallonie, et pourrait construire un deuxième data center à 200 kilomètres du Grand-Duché, à Farciennes, près de Charleroi. Dix années après l'installation du premier data center à Saint-Ghislain, en 2009.

Ce mercredi matin, nos confrères de La Libre Belgique expliquent que le “projet Hydra” est connu de quelques initiés et devrait voir le jour sur le site de l' Écopôle au nord-est de Charleroi. Selon les informations de nos confrères belges, le feu vert définitif devrait intervenir en juillet 2019.



Google aurait choisi le parc d'activités d'Écopôle qui se situe sur trois communes (Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville) et deux provinces (Hainaut et Namur) mais on ne connaît pas pour l'instant le nombre exact d'hectares dont l'entreprise américaine a besoin.

L’Écopôle dispose d’une superficie totale de 300 hectares, dont 170 sont disponibles pour les entreprises, et si Google s'y installe, une part conséquente de cette surface pourrait lui être mise à disposition.



Sur son site de Saint-Ghislain, Google occupe une superficie de 85 hectares. D'après La Libre Belgique, si le site de l'Écopôle présente un intérêt pour Google, c'est parce qu'à l’instar de son site montois, le terrain convoité est proche d'un cours d'eau (la Sambre).



On peut lire également lire dans La Libre du 18 septembre 2018, le témoignage d'un ingénieur du data center de Saint-Ghislain expliquant que le site dispose de sa “propre station d’épuration des eaux, qu’on va puiser dans le canal Nimy-Blaton. Une fois nettoyées, ces eaux alimentent un système de refroidissement par évaporation. Le procédé consiste à saturer l’air d’humidité afin de parvenir à des températures de 20-21°C, ce qui est suffisant pour refroidir les serveurs”.

Cette méthode permet de diminuer la consommation d'énergie par rapport aux data centers qui ont recours à des systèmes de réfrigération.



Cette annonce devrait contribuer à redorer un peu l’image de Google épinglé, fin 2018, pour avoir, via des sous-traitants, fait travailler illégalement 332 personnes sur l’agrandissement de son data center montois, précisent nos confrères belges.

Google au Luxembourg Le géant du web a sélectionné le Grand-Duché comme site d’implantation potentiel pour un nouveau data center en Europe. Des terrains ont été achetés par Google à Bissen.

De plus, il est question qu'un troisième bâtiment vienne agrandir le data center de Saint-Ghislain et qu'il soit doté d'une installation solaire. 250 millions d'euros vont être investis dans la construction du bâtiment supplémentaire du centre de données de Saint-Ghislain, portant ainsi l'investissement total de Google en Belgique à 1 milliard d'euros.



D'après un communiqué de Google datant du 1er février, celui-ci devrait être achevé et opérationnel d'ici à la mi-2019.



La Belgique a été le premier pays européen à accueillir un data center de Google à Saint-Ghislain, à côté de Mons. Depuis, Eemshaven aux Pays-Bas, Dublin en Irlande et Hamina en Finlande ont suivi.











Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.