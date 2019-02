Google annonce un deuxième data center en Belgique

Dans un communiqué, Google annonce qu'un nouveau data center va être construit près de Charleroi, en Belgique.

Google renforce sa présence en Belgique et va construire un deuxième data center à 200 kilomètres du Grand-Duché, à Charleroi. Dix années après l'installation du premier data center à Saint-Ghislain, en 2009.

C'est ce que le géant américain a communiqué dans une annonce datant du 1er février dernier. Ce mercredi matin, nos confrères de la Libre Belgique expliquent que l'endroit va voir le jour sur le site de l'Ecopôle au nord-est de Charleroi. Il s'agit d'un parc d'activités se situant sur trois communes (Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville) et deux provinces (Hainaut et Namur).

Google au Luxembourg Le géant du web a sélectionné le Grand-Duché comme site d’implantation potentiel pour un nouveau data center en Europe. Des terrains ont été achetés par Google à Bissen.

De plus, il est question qu'un troisième bâtiment vienne agrandir le data center de Saint-Ghislain et qu'il soit doté d'une installation solaire. 250 millions d'euros vont être investis dans la construction du bâtiment supplémentaire du centre de données de Saint-Ghislain, portant ainsi l'investissement total de Google en Belgique à 1 milliard d'euros.



D'après le communiqué, celui-ci devrait être achevé et opérationnel d'ici à la mi-2019.



La Belgique a été le premier pays européen à accueillir un data center de Google à Saint-Ghislain, à côté de Mons. Depuis, Eemshaven aux Pays-Bas, Dublin en Irlande et Hamina en Finlande ont suivi.











