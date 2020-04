L'équipementier et son centre de d'innovation ont retardé leur redémarrage pour s'assurer des conditions sanitaires de travail. La reprise, un temps possible pour la semaine dernière, reprendra finalement en cette mi-avril.

Goodyear remet la gomme à Colmar-Berg

Patrick JACQUEMOT

Redémarrage partiel. Le communiqué de Goodyear Luxembourg ne laisse guère de doute sur le redémarrage du site du nord du Grand-Duché. A Colmar-Berg, la production de pneumatiques et les études du centre d'innovation reprendront pas pied au plancher «la semaine prochaine dans son usine de Colmar-Berg». La reprise des installations industrielles «permettra à l'entreprise de maintenir les stocks de pneus nécessaires pour assurer la continuité des services communautaires essentiels, tels que les services d'urgence et les transporteurs de biens essentiels comme la nourriture et les médicaments», assure le fabricant.

Possiblement prévue pour le 3 avril dernier, la reprise de la fabrication aura donc pris plus de temps qu'envisagé. Même si Goodyear avait profité de la mise à l'arrêt de ses installations pour procéder à la mise en place de nouveaux protocoles pour éviter toute propagation de covid-19, la direction aura pris soin de veiller à l'efficacité du dispositif avant de rappeler ses salariés. Le septième employeur privé du pays se fixant comme priorité «la santé et le bien-être de ses employés et le service à ses clients».

L'atelier moules a continué

Mesures préventives, notamment des nettoyages supplémentaires et la mise à disposition de produits d'assainissement, limitation des visites aux seuls fournisseurs dont l'activité est essentielle et pratique d'une distanciation physique appropriée : voilà désormais les règles à suivre le site désormais. L'industriel prévient que ses entrepôts «resteront opérationnels pour assurer un service continu à la clientèle là où les restrictions officielles le permettent».

L'entreprise continue à surveiller et à gérer ses niveaux de stocks et son approvisionnement en matières premières ainsi que la situation générale autour du covid-19. «Elle adaptera ses plans en conséquence.» Façon élégante de dire que le chômage partiel d'une partie des 3.000 employés (débuté le 18 mars dernier) se poursuivra aussi longtemps que le carnet de commande l'exigera. Sachant que les jours derniers, le site luxembourgeois a toutefois continué à tourner, notamment pour la partie moules pour pneumatiques.

