Goodyear prêt à redéployer ses effectifs de Colmar-Berg

Le manufacturier, installé dans le nord du Luxembourg, a entamé des discussions pour dispatcher une centaine de ses salariés sur d'autres sites de production. Compris vers Dudelange.

(pj) L'usine de production de pneumatiques Goodyear, de Colmar-Berg, avait été au printemps un des premiers sites industriels majeurs à sortir du confinement. Mais force est de constater que le carnet de commandes de la firme a chuté ces derniers mois. Raison pour laquelle, mardi dernier, la direction a convoqué la délégation de l'entreprise et les syndicats pour leur faire part d'une réorganisation des personnels.

Cette mesure impacterait, en l'état actuel, une centaine de salariés seulement (sur les plus de 3.400 employés par Goodyear Dunlop Tires au Grand-Duché). Et uniquement des personnels affectés jusque-là à l'unité «low volume tyres production» (pneus voitures à faible volume). L'idée n'étant pas de procéder à des licenciements, mais à des mises à disposition vers d'autres sites. Une des issues pouvant être de redéployer une partie des agents vers la nouvelle usine de Dudelange que le groupe occupe depuis près d'un an.

Dans un communiqué commun, OGBL et LCGB indiquent que «les activités de prototypage et de services pneus, menées à Colmar-Berg, ne seraient pas impactées». Cependant, les syndicats indiquent que des discussions vont être entamées avec les responsables de l'usine afin que «chacune des personnes concernées retrouve une place à qualification et occupation équivalentes, et sans perte de salaire», confie Stefan Osorio, secrétaire central adjoint de l'OGBL.



Il sera aussi question de trouver un accord «sur les mesures d’accompagnement au sein du plan de maintien dans l’emploi» dont la négociation a également débuté. «L'idée étant de clôturer ce processus de redéploiement sur une période de 12 à 18 mois», indique de son côté Robert Fornieri, secrétaire général adjoint LCGB.

