Gilles Feith proposé pour prendre la tête de Luxair

Jean-Michel HENNEBERT Moins d'une semaine après l'annonce du départ d'Adrien Ney du poste de directeur général de la compagnie aérienne, le conseil d'administration annonce vouloir nommer l'actuel coordinateur de la Défense. Une proposition qui «rend heureux» le principal intéressé qui doit prendre ses fonctions le 1er juin prochain.

Nouveau tempo chez Luxair. Quelques jours à peine après l'annonce officielle du départ en retraite d'Adrien Ney, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne annonce jeudi sa volonté de nommer Gilles Feith au poste de directeur général de LuxairGroup. Une proposition qui doit être entérinée «très prochainement» lors d'un conseil d'administration extraordinaire pour une prise de fonction officielle le 1er juin prochain.

Contacté jeudi, l'actuel coordinateur général de la Défense depuis fin 2018 se dit «heureux» que son nom ait été choisi pour être soumis au vote des actionnaires mais souhaite attendre le vote du conseil d'administration avant tout autre commentaire. Seule indication distillée: sa volonté d'entamer sa nouvelle mission «à sa manière, à savoir décontractée et active».

Décisions importantes à prendre

Engagé actuellement au sein de la cellule logistique dédiée dans la gestion de la pandémie, celui qui fêtera ses 44 ans le 1er juin prochain est reconnu pour «ses qualités de gestionnaire, notamment en situation de crise», estime François Bausch (Déi Gréng) qui restera son ministre de tutelle. Contacté jeudi, ce dernier assure «perdre l'un de ses meilleurs conseillers de gouvernement» mais estime que ce choix «sera le bon pour Luxair qui traverse une période difficile, comme l'ensemble du secteur aérien».



Economiste de formation, Gilles Feith a dirigé pendant quatre ans le Centre de technologie et d'information de l'Etat, avant de rejoindre le ministère de la Défense. Il devrait donc succéder dans un mois à Adrien Ney, 63 ans, en poste depuis 2005. L'annonce de son départ était intervenue moins d'un an après la nomination de Giovanni Giallombardo au poste de président du conseil d'administration. Lors de cette annonce, LuxairGroup annonçait que le nouveau directeur général devrait prendre «des décisions importantes qui impacteront l’entreprise à moyen terme et à long terme».

