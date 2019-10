Via son fonds LetterOne, basé au Luxembourg, Mikhaïl Fridman, un des plus puissants oligarques russes a comparu lundi devant un juge d'instruction en Espagne, suspecté d'avoir manoeuvré secrètement pour mener à l'asphyxie économique le groupe Zed afin de le racheter à bas prix.

Économie 4 min.

Fridman comparaît devant un juge à Madrid

Via son fonds LetterOne, basé au Luxembourg, Mikhaïl Fridman, un des plus puissants oligarques russes a comparu lundi devant un juge d'instruction en Espagne, suspecté d'avoir manoeuvré secrètement pour mener à l'asphyxie économique le groupe Zed afin de le racheter à bas prix.

(AFP) - Ce grand patron, présenté par Forbes comme l'homme le plus riche de Londres, est convoqué en qualité d'inculpé pour corruption dans les affaires, abus de marché, insolvabilité frauduleuse et abus de biens sociaux, par un juge d'instruction de l'Audience nationale à Madrid, tribunal chargé notamment des affaires financières.

M. Fridman avait déjà attiré l'attention en Espagne en rachetant en mai - via une OPA hostile - la chaîne de supermarchés Dia, en grande difficulté et dont il était le principal actionnaire.

Via son fonds LetterOne basé au Luxembourg, Fridman détient des compagnies dans les télécommunications, la santé, la distribution, les hydrocarbures et la finance. C'est l'un des fondateurs de la première banque privée russe, Alfa Bank.

Il avait également investi pour plusieurs centaines de millions de dollars dans le service américain de réservation de voitures Uber qui ne s'est pas encore implanté au Luxembourg.



Marchés émergents: Un fonds luxembourgeois investit 200 millions de dollars dans Uber Deux multimilliardaires russes, à la tête de LetterOne, fonds basé au Luxembourg, ont investi pour plusieurs centaines de millions de dollars au total dans le service américain controversé de réservation de voitures Uber.

Ce magnat russe réputé proche du Kremlin est accusé par le parquet anti-corruption à Madrid d'avoir mené «une série d'actions ayant conduit l'entreprise espagnole ZED Worldwide à l'insolvabilité (...) afin de l'acquérir à un prix dérisoire, très inférieur à celui du marché».

La technique du raid

Le parquet n'hésite pas à évoquer une technique typique d'une partie de la mafia russe: le raid, c'est-à-dire une attaque visant à s'emparer illégalement d'une entreprise. «Une technique radicale consiste à surgir avec des Kalachnikov. Elle s'est progressivement perfectionnée en devenant une question économique et juridique consistant à asphyxier l'administration d'une entreprise jusqu'à son insolvabilité», explique le procureur en charge de l'accusation, Jose Grinda.

Fondé en 1998 à Madrid, le groupe technologique Zed a développé et commercialisé des services à valeur ajoutée pour des opérateurs de téléphonie mobile. Il a notamment fait fortune avec un service de SMS premium ou le jeu vidéo Commandos. M. Fridman était devenu à la fois un de ses actionnaires et un de ses principaux créanciers. Mais l'opérateur de téléphonie mobile Vimpelcom (VEON), contrôlé par M. Fridman et qui a déjà eu maille à partir avec la justice aux Etats-Unis, a brutalement résilié ou modifié à partir de 2014 des contrats avec une filiale russe de Zed, privant le groupe espagnol d'importants revenus, selon le parquet.

L'obtention de ces contrats avait auparavant conduit Zed à s'endetter à hauteur de 140 millions d'euros, dont une partie prêtée par une banque contrôlée par M. Fridman. Mise en grande difficulté, Zed a demandé en juin 2016 à être placée en liquidation. Quatre mois plus tard, des proches de M. Fridman proposaient de racheter Zed pour 20 millions d'euros, «beaucoup moins que sa valeur quand avaient commencé les manoeuvres de blocage contrôlées par M. Fridman», selon le parquet.

Contrôle en sous-main

La défense de M. Fridman a fait valoir qu'il «n'était administrateur ni de fait ni de droit» des sociétés visées et n'avait aucun pouvoir de décision. «L'inculpation se base justement sur le fait que M. Fridman se cache derrière des subordonnés pour contrôler l'action délictueuse», a répliqué le procureur dans un écrit. Les enquêteurs ont analysé une série de WhatsApp et d'e-mails qui montrent que Fridman était au courant de tout ce qui se passait.

Le fondateur et dirigeant de Zed, Javier Pérez Dolset, avait présenté la première plainte en dénonçant une stratégie visant à s'emparer de l'entreprise. Lui-même a cependant fini par être mis en examen, soupçonné d'avoir soustrait des millions d'euros de façon frauduleuse.

«Les accusations (...) semblent être le produit d'une théorie du complot inventée par Dolset et ses associés», a protesté en août un porte-parole de M. Fridman, les rejetant comme «totalement fausses». Le géant des télécoms Vimpelcom, impliqué dans cette affaire, avait accepté en 2016 de payer 800 millions de dollars d'amende aux autorités américaines et néerlandaises pour solder un scandale de corruption en Ouzbékistan.

Un vaste empire Par le biais de son fonds LetterOne basé au Luxembourg, son empire russe et occidental s'étend de la finance aux télécoms, de la santé à la distribution en passant par le pétrole. Il est notamment le co-fondateur d'Alfa Bank, devenue la première banque privée russe. Il contrôle X5 Retail Group, un des premiers groupes russes de grande distribution et a racheté en mai, via une OPA hostile, la chaîne de supermarchés espagnole Dia en grande difficulté et dont il était déjà le principal actionnaire. Par l'intermédiaire de LetterOne, il a aussi investi 200 millions de dollars dans le service de transports Uber en 2016. Mais aussi dans la start-up française de télévision Molotov. Il a par ailleurs développé une importante activité de mécénat en soutien à la communauté juive en Russie. « Je suis fort pour gagner de l'argent mais pas pour le dépenser, donc je n'ai pas de voitures, de maisons, de bateaux, etc. », déclarait-il en 2016 à un journal en ligne du quartier londonien de Hampstead, où il a acheté... un manoir estimé à 70 millions d'euros.