François Pauly rejoint Luxaviation

L'expérience de cinq ans passés en tant qu'administrateur de Luxair Group a joué en faveur de celui qui tient aussi les commandes de la société financière La Luxembourgeoise (LaLux). Le voilà monté à bord du conseil d'administration de la compagnie aérienne charter.

(mth) - François Pauly rejoint le conseil d'administration du groupe Luxaviation. C'est ce qu'a annoncé jeudi le groupe d'entreprises.

Patrick Hansen, CEO de Luxaviation, s'est félicité de cette arrivée: «Son expertise dans le secteur financier et son expérience dans l'industrie aéronautique sont un atout majeur pour nous. Cela va accélérer notre développement sur le marché international».

François Pauly nouveau président de Saint-Paul Luxembourg Le conseil d’administration de Saint-Paul Luxembourg a nommé comme nouveau Président du conseil, François Pauly, Président de la Compagnie Financière La Luxembourgeoise.

François Pauly est actuellement président du conseil d'administration du groupe financier et d'assurance La Luxembourgeoise depuis 1994 et préside le conseil d'administration du groupe média Saint-Paul Luxembourg depuis mars 2019. L'homme a également été administrateur de Luxair Group, entre 2011 et 2016.



Le groupe Luxaviation est l'une des premières compagnies charter au monde et est principalement actif dans l'aviation d'affaires. Le groupe possède des bureaux en Europe, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et au Moyen-Orient. La firme exploite actuellement 260 avions et hélicoptères et emploie quelque 1.400 personnes.