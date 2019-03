Le président de «La Luxembourgeoise» prend la tête du conseil d’administration de Saint-Paul Luxembourg.

François Pauly, nouveau président de Saint-Paul Luxembourg

Le conseil d’administration de Saint-Paul Luxembourg vient de nommer comme nouveau président, François Pauly, qui était déjà administrateur de la société.

Luc Frieden a démissionné aujourd’hui de la présidence du conseil d'administration de Saint-Paul Luxembourg, fonction qu'il exerçait depuis début 2016, suite à sa désignation par arrêté ministériel du 1er mars 2019 comme membre effectif de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce.



Luc Frieden devient membre effectif de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Photo: Anouk Antony

Cette démission prendra effet à l'assemblée générale du groupe Saint-Paul le 27 mars prochain.

« Ce fut un grand plaisir de diriger ce groupe de médias » a déclaré, ce lundi, Luc Frieden lors du conseil d'administration, « Notre produit phare, le Luxemburger Wort est resté, avec près de 160.000 lecteurs, de loin le premier quotidien du pays et nous avons pu lancer le premier journal luxembourgeois en ligne en langue anglaise, Luxembourg Times. Forte d’une équipe motivée et compétente, la situation financière de la société est saine, malgré un environnement en pleine mutation à cause de la digitalisation », a encore noté Luc Frieden.

