Parmi les restructurations annoncées mardi par la direction de la banque privée franco-suisse figure la nomination du Luxembourgeois à la tête de la structure suisse du groupe. Il succède à Vincent Taupin qui conservera ses fonctions au sein du conseil d'administration de la banque au Grand-Duché.

François Pauly à la barre d'Edmond de Rothschild

Quatre mois après le décès du baron Benjamin de Rothschild, président de la holding faîtière du groupe, les réorganisations se poursuivent au sein de la banque privée franco-suisse. Parmi elles, la nomination de François Pauly en tant que CEO d'Edmond de Rothschild en Suisse. Membre des conseils d'administration des structures helvète et européenne depuis 2016, président du conseil d'administration de Lalux et ancien président du conseil d'administration de la BIL et du groupe Saint-Paul, éditeur du Luxemburger Wort, succède à Vincent Taupin.

Décrit mardi par Ariane de Rothschild, nouvelle dirigeante du groupe franco-suisse dans Les Echos, comme doté d'«un profil intéressant car lui-même gère une partie de la fortune de sa famille», François Pauly serait surtout «un banquier international connu et reconnu». Si ce dernier n'occupait jusqu'à présent pas de fonctions opérationnelles au sein du groupe, sa nomination en Suisse permettrait «d'assurer la continuité de la stratégie du Groupe Edmond de Rothschild, puisqu'il a été associé à toutes les décisions stratégiques au cours des cinq dernières années», assure le communiqué.

Outre cette nomination, d'autres changements ont été annoncés ce mardi, notamment la nomination de Cynthia Tobiano comme présidente de la holding qui chapeaute le groupe, l'actuelle directrice financière devant prendre ses nouvelles fonctions à compter de 2022. Elle sera notamment soutenue par Yves Perrier, jusqu'alors à la tête d'Almundi, numéro un européen de la gestion d'actifs, qui intègre le conseil de la holding. Pour mémoire, le groupe Edmond de Rothschild a été fondé en 1953, gère 168 milliards de francs suisses (153 milliards d'euros) d'actifs et emploie quelque 2.500 salariés dans 33 bureaux à travers le monde.

Au Luxembourg, le groupe occupe quelque 550 personnes désormais regroupées dans un seul et même bâtiment de 10.000 m2 au sein de la Cloche d'Or. Il se trouve au centre de plusieurs plaintes, émanant notamment d'oligarques russes, et de différentes affaires financières telles que celle liée au fonds 1MDB pour laquelle la structure active sur la Place s'était acquittée d'une pénalité de neuf millions d'euros en 2017.

