Le PIB du Luxembourg devrait connaître une hausse de 6% en 2021. Une situation inédite au sein de l'Union européenne selon le Statec, qui, dans sa note de conjoncture publiée mardi, prévoit un retour à la normale en 2022.

Forte croissance en vue pour l'économie post-covid

Le Luxembourg devrait tourner la page du covid en 2021. Du moins sur le plan économique. La dernière note de conjoncture du Statec, publiée ce mardi, prévoit en effet une hausse de 6% du PIB. Largement de quoi compenser le recul de 1,3% observé en 2020. Une situation exceptionnelle à l'échelle européenne, à en croire les experts en statistiques.

Si le Luxembourg a fini l'année 2020 «avec un rebond de 1,7%», il devrait continuer sa progression par un effet rebond, avant de se stabiliser «à 3,5% en 2022». Soit un niveau supérieur à celui d'avant-crise, le Grand-Duché présentant une croissance de 2,3% en 2019.

Et le monde post-covid aura sensiblement des airs de celui d'avant, puisque l'emploi devrait observer une croissance de 2,5% en 2021 et 2022. Un effet d'ores et déjà observé, puisque début 2021 la plupart des branches d'activité comptent même «plus d'effectifs qu'avant la crise», notamment dans le secteur des services, celui de la santé ou encore l'action sociale. Au final, ce dynamisme de l'emploi devrait se poursuivre: le taux de chômage ne devrait pas dépasser les 6% en 2021 et 2022. Soit un niveau équivalent à celui enregistré en avril dernier (6,05%). Une reprise économique étroitement liée, là encore, à la vaccination dans l'UE, à en croire les experts en statistiques.

Le Luxembourg devrait à nouveau se distinguer de ses voisins européens par la «bonne résistance» de ses finances publiques. Selon les prévisions publiées mardi, le solde public se rapprocherait de l'équilibre en 2021 (-0,7%), et deviendrait même légèrement positif en 2022, atteignant le 0,7%. Une situation qui peut s'expliquer notamment par «un repli des recettes» moins important au Luxembourg qu'ailleurs: au Grand-Duché il n'est que de -1% contre -4% en moyenne au sein de l'UE. Une situation liée selon le Statec à «la bonne tenue des impôts des ménages et des cotisations sociales» et au «rebond rapide des recettes de TVA».

A noter que cette bonne santé générale de l'économie luxembourgeoise cache différentes réalités, notamment pour l'Horeca. Les quelque 2.800 acteurs du secteur ont vu leur activité chuter de «près d'un tiers sur l'ensemble de 2020». Et si les bars, restaurants et autres hôtels ont mieux résisté à la deuxième vague de fermeture, de novembre 2020 à avril 2021, le Statec estime que «le retour à la normale prendra du temps». La relance progressive du tourisme cet été devrait y participer.

