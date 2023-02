2.300 postes seront supprimés en Allemagne, principalement à Cologne. Le site de Sarrelouis n'est pas concerné par cette annonce mais continue de se battre pour sa survie: on sait depuis l'an passé que la production de Ford s'y arrêtera en 2025.

Économie 2 min.

Industrie automobile

Ford va supprimer 3.800 postes en Europe

Pascal MITTELBERGER 2.300 postes seront supprimés en Allemagne, principalement à Cologne. Le site de Sarrelouis n'est pas concerné par cette annonce mais continue de se battre pour sa survie: on sait depuis l'an passé que la production de Ford s'y arrêtera en 2025.

(AFP et pam) - Ford va couper dans ses effectifs d'ingénieurs en Europe, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni, pour retrouver l'équilibre et se concentrer sur ses futurs modèles électriques.

Industrie automobile: L’Europe en mauvaise posture Un patron de marque dit ce qu’il pense de la transition électrique

Sur les 3.800 postes qui seront supprimés en Europe au cours des trois prochaines années, 3.600 le seront en Allemagne (2.300) et au Royaume-Uni (1.300), notamment dans les équipes de recherche et développement (R&D) de produits, a annoncé le groupe mardi.

Le constructeur automobile américain souhaite créer une «structure de coûts plus compétitive» en Europe, où il rencontre des difficultés, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. La marque a tout juste atteint l'équilibre financier sur le marché européen en 2022, avec 516.614 voitures neuves vendues et 4,6% de parts de marché.

Autofestival : nettement moins d'intérêt pour les nouvelles voitures Au Luxembourg, les concessionnaires automobiles tirent un bilan mitigé de la première semaine de l'Autofestival. La clientèle est très réservée.

Ford va réduire le nombre de modèles conçus pour l'Europe en se concentrant à l'avenir sur ses modèles électriques et sur ses ventes très profitables de véhicules utilitaires. Les équipes de conception de véhicules vont ainsi être divisées par deux.

L'usine de Sarrelouis n'est pas concernée

En Allemagne, le constructeur supprimera 1.700 postes dans la R&D ainsi que 600 autres postes dans des fonctions administratives, notamment sur l'important site Ford de Cologne (14.000 emplois au total) et sur celui d'Aix-la-Chapelle, dans l'ouest du pays.

La confirmation de ces suppressions de postes était attendue après leur annonce fin janvier par le syndicat allemand IG Metall. «L'entreprise souhaite réaliser les principales tâches liées au développement en Amérique du Nord», sur fond de «passage du moteur thermique au moteur électrique», avait alors expliqué le syndicat.



Ford Sarrelouis, une usine en sursis Depuis mercredi, c'est le choc en Sarre avec l'annonce du groupe Ford de fabriquer un futur modèle électrique à Valence (Espagne) plutôt qu'à l'usine de Sarrelouis. Depuis plusieurs années, le site allemand enchaîne les mauvaises nouvelles.

Ces suppressions d'emplois par le constructeur américain sont une mauvaise nouvelle supplémentaire pour les salariés de Ford en Allemagne. En effet, si l'usine de Sarrelouis (située à 45 km de la frontière luxembourgeoise, dans le Land de Sarre) n'est pas concernée par cette annonce de ce mardi 14 février, son personnel vit toujours dans l'incertitude. La production de la Ford Focus à Sarrelouis doit s'arrêter en 2025. C'est l'unique modèle fabriqué en Sarre.

Recherches d'investisseurs pour le site sarrois

Selon des informations rapportées par la Saarländischer Rundfunk, quelques centaines de salariés de Sarrelouis, sur les 4.600 que compte cette usine, auront toujours la possibilité d'aller travailler à la production de nouveaux modèles électriques sur le site de Cologne.

Et les autres ? Leur sort dépend notamment de la recherche d'investisseurs pour reprendre le site sarrois. Dans la presse spécialisée automobile ainsi que dans la presse financière, il a été fait état de discussions entre Ford et le constructeur chinois de véhicules électriques BYD mais aussi avec une quinzaine d'autres repreneurs potentiels au total.