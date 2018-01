par Thierry Labro

Le mardi 12 septembre 2017, à 10h34, le fonds de pension norvégien a dépassé la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars d'avoirs sous gestion.

Comme ce fonds numéro 1 au monde, le Fonds de compensation luxembourgeois a lui aussi adopté des principes éthiques. Depuis 2011, les 54 % d'obligations, 32,5 % d'actions et autres 8,5 % d'immobiliers ne peuvent pas être investis dans une série de sociétés qui figurent sur une liste.

La dernière version comporte 64 sociétés «bannies». Trente d'entre elles violent les droits de l'Homme, dix-neuf participent à des programmes d'armement nucléaires ou non conventionnels, huit maltraitent l'environnement, cinq ne respectent pas le droit du travail et deux sont liées à des scandales de corruption.

18 milliards d'euros sous gestion

Le Fonds – et donc le gouvernement – a confié l'élaboration de cette liste à GES Invest. En 25 ans, ce fournisseur suédois de services est devenu une référence mondiale.

Les Britanniques de BAE Systems et les Américains de Boeing CO et de Lockheed Martin (armes nucléaires), les Britanniques de Glencore (position sur le Sahara), ou les Américains de Motorola Solutions (territoires palestiniens) y figurent parce qu'ils violent une convention internationale signée par le Grand-Duché.

«Nous soumettons nos propositions au gouvernement qui décide et peut passer outre», explique le manager de GES pour la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, Patrick Wirth. «Notre standard est de nous fixer sur les conventions des Nations unies qui ont été signées au moins par la moitié des membres.»

Ces interdictions éthiques n'empêchent pas le fonds de gagner toujours plus d'argent pour payer les retraites futures. En 2016, dernier bilan disponible, la SICAV luxembourgeoise a connu un rendement de 5,66 %, légèrement plus élevé que son rendement moyen depuis son origine (5,35 %). Les actions (+9,88 %) ont tiré les résultats vers le haut alors que les obligations (+3,17 %) et les fonds monétaires (+0,03 %) ont été moins performants.

Cela a permis au fonds de réaliser une plus-value annuelle de 823 millions d'euros, la troisième de son histoire (derrière les 1,43 milliard gagnés en 2014 et 840 millions en 2012). Le fonds a près de 18 milliards d'euros sous gestion, soit 4,5 plus que ce que prévoit la loi.

Rachetée par une autre «bannie»

Deux sociétés américaines figurent sur la liste des bannies du fonds de pension et sont pourtant impliquées dans le projet de satellite gouvernemental à 120 millions d'euros.

Joint-venture à 50-50 entre l'Etat et la Société européenne de satellites (SES), LuxGovSat a confié la production de son satellite à Orbital ATK, avait annoncé le ministère luxembourgeois de la Défense, le 16 février 2015. Space X lancera le satellite GEOStar-3 le 30 janvier à Cap Canaveral.

Orbital ATK est sur la liste des bannies pour ses activités dans le domaine de l'armement nucléaire au service de l'armée américaine. Entre 2009 et 2015, la société a remporté des contrats pour environ un milliard de dollars pour son aide dans les missiles balistiques à ogive nucléaire. Elle est un des partenaires du «Consolited Nuclear Security», sorte de soutien logistique dans le domaine des ogives nucléaires américaines.

Récemment, l'US Air Force a démontré que son arsenal restait en pleine possession de ses moyens face aux menaces nord-coréennes en procédant à un tir de missiles non armés.

Au premier semestre, le fournisseur du satellite luxembourgeois devrait être racheté par Northrop Grumman pour 9,2 milliards de dollars. Cette autre société américaine figure elle aussi sur la liste luxembourgeoise pour les mêmes raisons, ses activités dans le domaine de l'armement nucléaire. C'est aussi elle qui fabrique les cinq drones que l'OTAN a achetés dans le cadre de sa nouvelle stratégie à laquelle le Luxembourg vient apporter 120 millions d'euros sur dix ans avec le satellite.

Doit-on y trouver quelque chose à redire? C'est tout le sujet.

Mais la Norvège, qui est considérée comme la référence mondiale en termes d'éthique, surtout pour son fonds d'investissement, est exactement alignée sur le positionnement luxembourgeois. «Les sociétés exclues le sont uniquement pour le fonds de pension», commente le ministère norvégien des Finances, qui supervise les activités du fonds. Sans vouloir aller plus loin.

Circulez, il n'y a rien à voir.

55 fois plus gros, deux fois plus restrictif L'origine Le niveau La gestion Les exclusions Si les fonds de pension poursuivent partout le même but – assurer l'avenir des systèmes solidaires de retraites – ils sont très différents les uns des autres. L'intérêt de comparer le fonds luxembourgeois à son équivalent norvégien tient dans le leadership éthique que ce dernier a su développer.

Le Government Pension Fund-Global norvégien (GPF-G) est officiellement né en 2006... pour succéder au «Petroleum Fund», dans lequel le gouvernement norvégien plaçait depuis 1990 les excédents des réserves de change qui provenaient de l'exploitation du pétrole. Il est doté des profits de la Norvège liés au pétrole via les impôts, les permis d'exploitation de gisement, d'exploration et les participations dans les sociétés comme Statoil ou Norsk Hydro. Le Fonds de compensation luxembourgeois (FdC) est officiellement né en 2004 pour rendre plus efficace la gestion des recettes du Centre commun de la sécurité sociale vers les caisses de retraite.

Le 30 septembre, le GPF-G a dépassé les 1.000 milliards d'euros d'avoir sous gestion contre 18 milliards d'euros pour le FdC, mais évidemment les deux ne sont pas comparables ni dans leurs ressources ni dans la population qu'ils doivent protéger (5,2 millions de Norvégiens contre 500.000 Luxembourgeois).

Le GPF-G est géré par la Banque centrale norvégienne qui en délègue une partie à une cinquantaine de sociétés (norvégiennes et étrangères). La SICAV-FIS du Luxembourg délègue elle aussi par des mandats de dix ans maximum par compartiment et avec des obligations de résultats. Ces mandats sont des marchés publics.

Les deux fonds ont adopté des positions éthiques pour ne pas investir dans des sociétés qui violent certaines conventions internationales ou prennent certaines libertés avec le droit ou l'environnement. La liste du GPF-G comporte 136 sociétés plus 19 placées sous surveillance et le FdC «seulement» 64. Ces deux listes diffèrent selon approches des deux gouvernements. Elles comptent 25 sociétés en commun, dont 13 qui fabriquent des armes «inhumaines», selon la terminologie luxembourgeoise (Aerojet, Airbus, BWX, General Dynamics, Hanwha Corp, Honeywell, Jacobs Engineering, Lockheed Martin, Northrop Grumann, Orbital ATK, Safran Group et Serco Group).





