La Legend Holdings Corporation chinoise a obtenu tous les agréments réglementaires des autorités de régulation pour acquérir un peu moins de 90% des parts de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL).

Économie 3 min.

Feu vert pour l'acquisition de la BIL

La Legend Holdings Corporation chinoise a obtenu tous les agréments réglementaires des autorités de régulation pour acquérir un peu moins de 90% des parts de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL).

«C'est une étape importante dans l'histoire de BIL», a déclaré lundi le président du conseil d'administration de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), Luc Frieden, au «Luxemburger Wort».

Le fait que la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) aient consenti à l'acquisition de près de 90% des actions de la BIL prouve que la société d'investissement chinoise Legend Holdings Corporation est un nouvel actionnaire majoritaire sérieux.

Le modèle d'affaires actuel de la banque sera maintenu

La Banque Internationale à Luxembourg a été fondée en 1856. Elle est aujourd'hui active dans les domaines de la banque de détail, la banque privée, la banque des entreprises, ainsi que sur les marchés de capitaux.

La Legend Holdings Corporation est l'une des plus grandes sociétés d'investissement chinoise et est, entre autres, le principal actionnaire du plus grand fabricant d'ordinateurs au monde, Lenovo. En tant qu'actionnaire majoritaire de la BIL, Legend Holdings Corporation détiendra à l'avenir 89,936% de la banque universelle luxembourgeoise; 9,993% restent propriété de l'Etat luxembourgeois, le reste appartenant à des actionnaires minoritaires.



«Le nouvel actionnaire Legend Holdings Corporation soutiendra le modèle d'affaires actuel de la BIL. Cela signifie que la Banque Internationale à Luxembourg reste une banque universelle pour le Luxembourg et l'Europe», explique Luc Frieden. Il ne faut donc pas s'attendre à des répercussions négatives pour les employés de la BIL.



Trois nouveaux membres au conseil d'administration

La direction de la BIL reste inchangée - Hugues Delcourt reste le président du comité de direction - tout comme la grande majorité du conseil d'administration. Le nouvel actionnaire remplacera uniquement les trois membres de l'ancien actionnaire qatari, a déclaré Luc Frieden. Lui-même continuera à présider le conseil d'administration de la banque.

La Legend Holdings Corporation est un actionnaire qui dispose d'une bonne assise financière et qui veut soutenir le développement de la Banque Internationale à Luxembourg. De sorte que si la BIL décidait de reprendre une autre banque dans les années à venir, le nouvel actionnaire la soutiendrait, assure Luc Frieden.



Le président du conseil d'administration à Luxembourg la semaine prochaine

D'un point de vue technologique, BIL bénéficiera également de l'arrivée de Legend Holdings Corporation, qui est entre autres actionnaire du prestataire de services de paiement chinois Lakala Payment. la holding pourrait apporter une considérable expertise.

Jeudi dernier Luc Frieden était lui-même en Chine pour finaliser la transaction avec les dirigeants de Legend Holdings Corporation. Il a également rencontré le fondateur et président du conseil d'administration, Liu Chuanzhi, qui est attendu la semaine prochaine au Luxembourg en compagnie de Zhu Linan, le président du comité de direction.



Le bon moment de vendre aux yeux des qataris



Dès le mois de septembre 2017, il était connu que Precision Capital, vecteur d'investissement de la famille royale qatari et principal actionnaire de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL), allait vendre sa participation d'environ 90% à la société d'investissement chinoise Legend Holdings Corporation.

«Nous n'avons jamais offert la banque à la vente», avait alors souligné George Nasra, administrateur délégué de Precision Capital. Cependant, les investisseurs du Qatar ont jugé que c'était le bon moment pour transmettre leurs actions à un investisseur stratégique à long terme.

Precision Capital avait acheté en 2012 , 90% des parts de la BIL pour 657 millions d'euros. Le nouvel actionnaire majoritaire Legend Holdings versera 1,48 milliard d'euros, comme annoncé lors d'une conférence de presse conjointe en septembre 2017.

Texte: Andreas Adam - trad. MF