Feu vert de Bruxelles pour l'aide aux coûts fixes

Destinée à venir en aide aux entreprises ayant perdu au moins 40% de leur chiffre d'affaires, la mesure annoncée mi-novembre par le gouvernement a reçu mercredi l'aval de la Commission. Les 120 millions d'euros pourront donc bel et bien être distribués.

Corollaire de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires, les aides à destination des entreprises impactées se prolongent. Mercredi, la Commission a officiellement autorisé la création de la nouvelle aide dédiée aux coûts fixes. Et ce, en vertu de ce que l'exécutif européen nomme «l'encadrement temporaire des aides d'État». Au total, cette mesure destinée à soutenir les structures privées présentant une perte de chiffre d'affaires de 40% et plus représente une enveloppe globale de 120 millions d'euros.

Selon les indications fournies mi-octobre par Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, cette nouveauté intégrée dans le Fonds de relance, doit servir à couvrir une part des frais pénalisant la trésorerie des sociétés, comme le loyer ou l'énergie. Versé sous la forme d'une aide directe, ce dispositif cible en priorité «les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, de l'hébergement et du divertissement» doit s'étaler sur une période comprise entre novembre 2020 et mars 2021 et sera plafonné.

A hauteur de 70% des coûts fixes non couverts par des recettes pour les plus grandes structures et 90% pour les microentreprises et les PME. Le tout dans la limite d'un million d'euros par entreprise. Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la politique de concurrence, «ce régime permettra au Luxembourg d'aider ses entreprises à assumer leurs coûts fixes pendant cette période difficile».

A noter que cette aide constitue le huitième dispositif autorisé par la Commission depuis la mi-mars. Au total, Bruxelles a donné son accord au versement de 892 millions d'euros, destinés à soutenir les acteurs économiques du Grand-Duché. Dont les quelque 36.000 PME qui emploient, à ce jour, 210.000 salariés.

