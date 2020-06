La Commission européenne autorise certains nouveaux régimes de soutien par l'Etat. Voilà 260 millions d'euros qui pourront donc bien être attribués à des centaines d'entreprises touchées par la pandémie du covid-19.

Feu vert accordé pour les aides made in Luxembourg

(pj) Non, la crise n'autorise pas tout. Et si la Commission européenne a autorisé les Etats à aller au-delà des sacro-saints 3% de déficit public cette année, elle veille aussi à ce que les dispositifs exceptionnellement mis en oeuvre n'enfreignent pas les règles communes, de la concurrence notamment. Ainsi, les parlementaires de l'Union ont-ils validé le Fonds de relance et de solidarité annoncé le 22 mai par les ministres de l'Economie et des Classes moyennes.

C'est donc OK pour l'enveloppe de 200 millions d'euros ouverte aux entreprises de toute taille opérant dans certains secteurs définis par le Luxembourg (dont hôtels, restaurants, organisateurs de voyages, professionnels de l'événementiel ou du tourisme). Ces entreprises pourront bénéficier de l'aide si elles ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 25% en raison de la crise sanitaire au cours du premier semestre de 2020 et si cette situation est appelée à perdurer au-delà.

Franz Fayot pousse à l'investissement Le ministre de l'Economie, via les mesures du plan "Neisttart Lëtzebuerg", ne souhaite pas voir les entreprises dans la crainte d'avancer et «rester assises sur leurs liquidités».

La Commission européenne n'a pas vu d'inconvénients, non plus, à ce que l'Etat luxembourgeois débloque près de 60 millions d'euros pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) exploitant des magasins de détail ou offrant certaines catégories de services (coiffeurs, opticiens, stylistes, nettoyage à sec ou blanchisserie). Celles-ci pourront solliciter le soutien public si elles ont dû suspendre leurs activités ou ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50% entre mars et mai 2020.

L'objectif de ces deux régimes d'aides reste bien de répondre aux besoins soudains de liquidités auxquels sont confrontées certaines entreprises du pays par suite de la pandémie, et de les aider ainsi à poursuivre leurs activités pendant et après celle-ci. La Commission a conclu que les mesures étaient «nécessaires, appropriées et proportionnées» pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Sachant qu'il ne s'agit là que de 260 millions d'euros sur un Plan de redémarrage qui devrait, au bas mot, en coûter 700 à 800.

