Faire de Dubaï 2020 une vitrine économique

Entre manifestations en tous genres, ateliers et «networking», la Chambre de Commerce ambitionne de placer le Luxembourg sur la carte du monde à l'occasion de l'Exposition universelle de Dubaï l'année prochaine.

(JFC, avec Nadia Di Pillo). - Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce, et Maggy Nagel, présidente du GIE Expo Dubaï 2020 et commissaire générale du pavillon luxembourgeois, ont présenté lundi l'ambitieux programme économique du Luxembourg à l'Exposition universelle de Dubaï.

Tout à la fois miroirs de leur époque et ponts jetés vers l'avenir, les expositions universelles, qui existent depuis 1851, présentent les dernières inventions et les développements de pointe de la science et de la technologie. La prochaine édition, prévue à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, et dont le slogan est «Connecting Minds, Creating the Future», revêt une importance toute particulière pour le Luxembourg.

Nous attendons environ 15.000 visiteurs par jour rien que pour le pavillon luxembourgeois

«L'objectif principal est de présenter le Luxembourg sous toutes ses facettes à un public mondial et, surtout, de montrer le savoir-faire de nos entreprises locales», déclare Carlo Thelen. La Chambre de Commerce, qui contribue à hauteur de 2,5 millions d'euros au financement du pavillon grand-ducal, est l'un des trois partenaires privés de l'opération, avec La Poste et l'opérateur satellites SES.

Près de 200 pays et organisations utiliseront Dubaï comme une plateforme pour présenter, sur une superficie totale de 4,4 km², les sous-thèmes «Opportunité», «Mobilité» et «Durabilité».

«Au total, 25 millions de visiteurs sont attendus, dont 70% venant de l'étranger. Nous attendons quelque 15.000 visiteurs par jour rien que pour le pavillon luxembourgeois», explique Carlo Thelen, qui précise que «par le biais de cette Expo universelle, nous touchons des millions de personnes. Nos entreprises nationales peuvent y nouer des contacts précieux. Dubaï représente un marché important, cosmopolite et tourné vers l'avenir. C'est aussi un atelier d'idées stimulant.»

«Un Luxembourg plein de ressources»

Carlo Thelen dresse un constat: «Vu qu'actuellement, le commerce bilatéral avec Dubaï et les Emirats arabes unis reste encore relativement faible, nous y voyons une réelle opportunité d'amélioration et un grand potentiel, surtout que les Émirats arabes unis sont en train de diversifier leur économie.»

«Un Luxembourg plein de ressources», telle est la devise du pavillon grand-ducal. «L'Expo de Dubaï offre une occasion unique de présenter les solutions luxembourgeoises aux défis futurs dans les domaines de l'économie circulaire et de la protection des ressources», ajoute pour sa part Maggy Nagel.

«Raconter le Luxembourg à travers les cinq sens» En charge du dossier de l'Exposition universelle de Dubaï, Maggy Nagel livre les idées directrices qui animeront le «Pavillon du Luxembourg» pendant six mois en 2020.

Dans ce cadre, Carlo Thelen, qui estime «normal que la Chambre de Commerce offre à ses entreprises une plateforme pour bien se présenter à l'Expo», a mis sur pied un «programme ambitieux», et «contrairement à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010, nous n'avons pas tout regroupé en une semaine: notre offre s'étend sur les six mois que durera l'événement.»

Une semaine «Made in Luxembourg» du 1er au 7 novembre

Lorsqu'il détaille plus précisément le programme, le directeur de la Chambre de Commerce commence par dire qu'«une valeur ajoutée évidente réside dans le fait que nous proposons des événements sur mesure et spécifiques à chaque secteur d'activité.»

Un programme qui comprend des missions sectorielles dans les domaines de l'espace, des écotechnologies, de l'alimentation et de l'Horesca, des infrastructures, de la construction et des technologies de la santé. En point d'orgue, la semaine du 1er et 7 novembre 2020 sera placée sous le thème «Made in Luxembourg».

Par ailleurs, déjà en amont de l'Expo, une mission économique est prévue du 26 au 30 janvier 2020 à Dubaï en présence du Grand-Duc héritier. L'accent sera mis sur la santé, les start-up et la logistique.