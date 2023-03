L'association des banques luxembourgeoises et la CSSF se montrent plutôt rassurantes. Elles parlent d'un «faible risque de contagion» pour le secteur bancaire luxembourgeois, alors que deux banques américaines ont fait faillite.

Secteur bancaire

Faillite SVB: Quels sont les risques pour le marché luxembourgeois?

Thomas BERTHOL L'association des banques luxembourgeoises et la CSSF se montrent plutôt rassurantes. Elles parlent d'un «faible risque de contagion» pour le secteur bancaire luxembourgeois, alors que deux banques américaines ont fait faillite.

Faut-il craindre une nouvelle crise financière similaire à celle de 2008 suite à la faillite ces derniers jours des deux banques américaines SVB et Signature Bank? Sollicitée à ce sujet, l'association des banques luxembourgeoises (ABBL) se montre plutôt confiante.

Faut-il craindre une crise financière comme en 2008 en Europe? Une vague de retraits bancaires a provoqué la défaillance de trois banques américaines la semaine dernière. Y a-t-il un risque de contagion en Europe comme en 2008?

Des règles différentes

L'ABBL rappelle que «les banques américaines (hormis les grandes banques) et européennes ne sont pas soumises aux mêmes règles prudentielles en matière de gestion des risques que les banques européennes».

«Ce qui s'est passé au niveau de SVB est peu concevable en Europe du fait de la mise en place de ces règles depuis la crise de 2008-2009. Au Luxembourg, l'application de ces règles est surveillée selon le cas par la BCE pour les banques systémiques et par la CSSF pour les banques non-systémiques», souligne l'association bancaire.

Les banques échouent en matière de conseil durable Greenpeace a mené une enquête "sous couverture" pour tester la qualité du service offert par les banques luxembourgeoises aux clients qui souhaitent investir dans le respect du climat.

Celle-ci met également en avant que les banques luxembourgeoises disposent de fonds propres «largement supérieurs aux minimums réglementaires et aux moyennes européennes». Cet aspect leur permet donc de «résister à ce type de chocs» Pour les raisons évoquées, l'ABBL estime ainsi qu'«un effet de contagion est peu envisageable» pour le secteur bancaire luxembourgeois.



«Une très faible exposition sur SVB»

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) partage également cette analyse en parlant d'un «risque de contagion direct très limité».

«SVB n'est pas agréée en tant qu'établissement de crédit au Luxembourg et n'y est pas non plus active via la libre prestation de services. Les banques luxembourgeoises n'ont qu'une très faible exposition sur SVB.», fait valoir Danièle Berna-Ost, secrétaire générale de la CSSF.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.