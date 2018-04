Le Statec annonce ce mercredi que la valeur ajoutée du secteur financier a chuté de 3.3 % en 2017.

Faible performance du secteur financier

Le Statec annonce ce mercredi que la valeur ajoutée du secteur financier a chuté de 3.3 % en 2017.

En 2017, la valeur ajoutée du secteur financier a chuté de 3.3 %, ce qui a pesé sur la croissance économique du pays. C'est ce qui ressort de la publication mensuelle sur l'état de la conjoncture luxembourgeoise publiée par le Statec.

L'office national des statistiques commente dans sa publication: «Ce résultat est assez décevant au regard de la confiance du secteur et des marchés, ainsi que du résultat de la zone euro (-0.2%). Les taux faibles, les restructurations et l’adaptation à la réglementation continuent à peser sur la performance des activités financières. En 2017, le PIB du Luxembourg a enregistré une progression plus faible que prévu (+2.3% contre une prévision de +3.4%) qui tient principalement à la mauvaise performance du secteur financier. Cette contre-performance contraste avec le regain de confiance dans le secteur, la hausse des marchés boursiers et les créations d'emplois. Les données des comptes nationaux sont toutefois provisoires et doivent être interprétées avec prudence car elles vont être révisées sur base des nouvelles informations disponibles.»

