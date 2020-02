Alors que l'épidémie continue à faire des ravages à travers le monde et que deux Allemands ont été testés positifs au Covid-19, dont un en Rhénanie-du-Nord-Westphalie mardi, les entreprises transalpines présentes au Luxembourg ont pris des mesures pour éviter la propagation du coronavirus.

Économie 3 min.

Face au Covid-19, les sociétés italiennes s'organisent

Alors que l'épidémie continue à faire des ravages à travers le monde et que deux Allemands ont été testés positifs au Covid-19, dont un en Rhénanie-du-Nord-Westphalie mardi, les entreprises transalpines présentes au Luxembourg ont pris des mesures pour éviter la propagation du coronavirus.

(DH avec Mara Billo et Sarah Cames) - La rapide propagation du coronavirus en Italie, avec 322 cas d'infection et 11 décès en date du 26 février, affecte le monde des affaires. C'est ainsi que de nombreuses entreprises italiennes présentes sur le sol du Grand-Duché ont pris des mesures à l'instar du port de masques respiratoires, de l'annulation de voyages d'affaires ou encore de l'obligation faite aux employés de travailler à domicile.

Chez Ferrero, tous les employés revenant de Chine, de Singapour, de Hong Kong, de Corée du Sud et du nord de l'Italie ont été invités au télétravail durant deux semaines. «Ce principe de précaution s'applique également aux employés dont un membre de la famille est revenu au Luxembourg après un séjour dans une zone à risques», souligne Rossana Di Martino, la porte-parole du groupe agroalimentaire.

Au sein de l'entreprise, qui emploie 1 300 personnes au pays, tous les voyages d'affaires dans les zones à risques ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. «Les autres doivent être approuvés par le conseil d'administration», explique encore Rossana Di Martino. Par ailleurs, une équipe de surveillance a été mise en place pour s'assurer que toutes les mesures de prévention et de contrôle sont mises en œuvre et contrôlées efficacement, et ce pour la totalité des sites de la multinationale.

L'épidémie aux portes du Luxembourg Alors que 16 personnes sont en quarantaine à domicile, la ministre de la Santé appelle la population à garder la tête froide. Elle n'exclut toutefois pas qu'un cas soit bientôt déclaré au Luxembourg.

Autre exemple, du côté de la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, les voyages d'affaires sont aussi sous surveillance. La banque a fermé certaines succursales en Italie, et les 23 employés au Luxembourg ont recours aux visioconférences pour assurer la continuité de leurs activités financières.

Attilio Germano, directeur général de la société Tontarelli, où 140 personnes sont employées et qui produit des objets en plastique à usage domestique, est aussi un adepte de l'extrême prudence. «Nous avons demandé à notre personnel de limiter complètement leurs déplacements, en particulier les voyages en avion.» Et si l'entreprise est approvisionnée par camion en provenance de la Botte, les employés ont la consigne «d'éviter tout contact direct avec les chauffeurs».

Ne pas se rendre à l'hôpital en cas de suspicion Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé détaille ce mercredi les recommandations à suivre dans le cas d'une personne suspectée d'avoir contracté le coronavirus. L'appel au numéro d'urgence 112 ou au 247-85650 (Inspection sanitaire) constitue la priorité.

«Chez nous aussi, des mesures préventives ont été prises au niveau du groupe», déclare Violette Montagnese, porte-parole de Guala Closures, un fabricant de bouchons de bouteilles qui emploie 20 personnes. «La plupart de nos voyages d'affaires en Italie ont été suspendus», explique-t-elle avant d'indiquer que l'entreprise, pour l’heure, n'est pas impactée en raison de ses 30 sites de production répartis sur l'ensemble de la planète.

Pour rappel, le Luxembourg et l'Italie sont des partenaires commerciaux traditionnels et environ 500 entreprises transalpines sont présentes sur le sol luxembourgeois. Selon le Statec, l'Italie était le sixième partenaire commercial du Grand-Duché en termes d'importations et le cinquième en termes d'exportations, en 2019. L’année précédente, le Luxembourg avait exporté pour 534,1 millions d'euros de marchandises vers l'Italie et en avait importé pour 524 millions d'euros.