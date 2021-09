Le conglomérat privé chinois, spécialiste notamment de l'immobilier, croule sous une dette de 260 milliards d'euros. Mais dans sa chute, le groupe pourrait entraîner bien des marchés privés en Europe, y compris sur la Place.

Evergrande s'effondre, les fonds luxembourgeois tremblent

Le conglomérat privé chinois, spécialiste notamment de l'immobilier, croule sous une dette de 260 milliards d'euros. Mais dans sa chute, le groupe pourrait entraîner bien des marchés privés en Europe, y compris sur la Place.

Sans doute le terme de tsunami économique va-t-il bientôt s'appliquer à la fin de l'empire Evergrande. Car plus la faillite de ce géant de l'immobilier se profile à Pékin, plus les autres capitales frémissent. Banques internationales et investisseurs craignent de voir partir en fumée leur argent en même temps que s'annonce la mort d'un groupe qui, après avoir surfé sur la croissance économique chinoise, s'est développé dans le tourisme, les véhicules électriques avant d'annoncer, le 14 septembre, qu'il ne pourrait sans doute pas honorer toutes ses dettes.

Et ses dettes sont loin d'être maigres : il est ici question de 260 milliards d'euros perçus sur les marchés financiers internationaux. A priori, l'effet direct sur l'économie luxembourgeoise semble gérable. La majorité des créanciers d'Evergrande sont en effet basés en Chine.

Il n'empêche pas loin de 677 millions d'euros de fonds luxembourgeois figurent parmi les participations directes dans Evergrande... Une information confirmée par le régulateur financier, et dont la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) relativise tout de suite l'importance.

En effet, en comparaison des 5,54 milliards d'euros de fonds gérés depuis le Grand-Duché, la somme en question ne représente ''que'' 0,01% des actifs gérés au pays.

Stade de football Evergrande de Guangzhou en Chine, conçu pour accueillir 100 000 spectateurs (plus grand stade de foot au monde, construit à cet effet).

Le risque semble également être gérable pour les fonds individuels investis dans Evergrande. Toujours selon la CSSF, la valeur des investissements portés sur le promoteur immobilier chinois ne dépasse pas 5% de la valeur totale du portefeuille de l'un ou l'autre des fonds. Toutefois, le régulateur financier met également en garde : «Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets indirects que les difficultés financières d'Evergrande peuvent avoir sur les fonds d'investissement réglementés au Luxembourg».

Critiques gouvernementales

Forme pudique de craindre «des effets de contagion sur d'autres sociétés immobilières chinoises auxquelles les fonds d'investissement au Luxembourg peuvent être exposés» notamment. Car avec la fin du colosse chinois, c'est peut-être la survie de bien des promoteurs chinois et de leurs soutiens financiers qui est menacée. Citant des analystes de la banque UBS, l'agence de presse Reuters évalue ainsi à dix autres groupes immobiliers le nombre de candidats chancelants, fortement endettés.

A l'heure actuelle, le scénario le plus probable est que l'État chinois intervienne pour empêcher une conflagration. Mais politiquement, le Premier ministre Li Keqiang qui avait fortement critiqué cette montée en puissance des groupes privés verra peut-être dans cet épisode tragique, l'occasion de prouver qu'il avait raison de se méfier d'un capitalisme forcené dans l'Empire du milieu.

Gloire et déchéance En 25 ans, Evergrande est monté au sommet du secteur immobilier chinois avant de crouler sous un endettement insupportable. Retour sur une saga emblématique du développement des entreprises privées dans la désormais deuxième économie mondiale 1996 : Un ancien métallo, Xu Jiayin, fonde le groupe à Shenzhen (sud) en misant sur l'urbanisation rapide du pays. Les 323 appartements de son premier projet immobilier se vendent en une demi-journée.

2009 : Evergrande débarque à la Bourse de Hong Kong, récoltant des fonds qui lui permettront de se diversifier dans des secteurs allant de l'agroalimentaire à la voiture électrique. En 2010, l'entreprise rachète le club de foot de Canton et dépense des fortunes pour s'acheter des joueurs étrangers.

2017 : Xu Jiayin devient l'espace d'une année l'homme le plus riche d'Asie avec une fortune estimée à 38,3 milliards d'euros au cours actuel.

2018 : En novembre, la banque centrale inscrit le mastodonte immobilier sur sa liste des conglomérats à surveiller pour cause d'endettement excessif et dont la faillite ferait courir un risque au système économique.

2020 : En août, le régulateur chinois institue des limites à la dette dans l'immobilier sous la forme de trois ratios prudentiels qui réduisent le recours à l'emprunt. Evergrande vend 28% de ses activités de gérance immobilière et commence à céder des biens avec une grosse décote.

2021 : En juin, l'autorité de régulation resserre drastiquement la législation qui permettait de vendre un bien avant même l'achèvement des travaux, alors qu'Evergrande se servait traditionnellement des dépôts d'acheteurs pour financer sa croissance.

En août 2021 : Un publicitaire poursuit Evergrande pour des impayés, avant une série de plaintes de fournisseurs et de sous-traitants. Plusieurs chantiers sont arrêtés. Les grandes agences de notation internationales abaissent leur note, compliquant encore le recours au crédit pour le groupe.

Le 14 septembre, Evergrande reconnaît qu'il ne pourra peut-être pas honorer tous ses engagements.

