(pso) - Instant symbolique ce jeudi dans le hangar de maintenance de Cargolux. La compagnie de fret aérien a célébré ce jeudi son 100ème «C-Check», un contrôle technique poussé par lequel les Boeing passent tous les deux ans.

Cargolux opère ces contrôles pour elle-même (68) ainsi que pour d'autres compagnies intéressées (32). Ils sont menés dans le hangar qui brise la ligne d'horizon à l'Est de la capitale depuis 2009. Celui-ci peut loger deux Boeing 747 (d'une envergure de presque 70 mètres). Avec une surface équivalant à trois terrains de football, il s'agit du plus grand bâtiment du Grand-Duché.



Second poste de personnel



Avec 475 personnes, les équipes de maintenance représentent le deuxième poste de personnel de Cargolux. La compagnie de fret nationale dépense annuellement autour de 83 millions de dollars en la matière. Elle en gagne environ 45 millions. Plus particulièrement les C et D checks ont coûté 775.000 dollars à Cargolux en 2016 selon son rapport annuel (le dernier publié en date).

Cargolux est l'une des principales compagnies internationales de fret aérien. Elle est leader du «tout-cargo» en Europe. Sa flotte se compose de 14 Boeing 747-8 Freighters et 13 Boeing 747-400 Freighters, les plus gros porteurs américains. La société emploie environ 2.000 personnes dans le monde (1.400 au Luxembourg). Luxair détient 35,1% de son capital, le groupe d'investissement chinois HNCA 35%, la Banque et caisse d'épargne de l'Etat 10,9%, l'autre banque publique SNCI 10,7% et l'Etat 8,3%.

