Europe et Grand-Duché tournent vers l'hybride

Patrick JACQUEMOT La prime à l'achat actuelle encourage les automobilistes luxembourgeois à porter leur achat vers un modèle électrique ou hybride. Une tendance que l'on retrouve dans l'UE où les ventes d'hybrides simples ont même dépassé celles de moteurs diesel.

Elle était de 3.500 euros; elle a descendu à 1.500€. Qu'en sera-t-il après le 31 décembre? Pour l'instant, le gouvernement luxembourgeois n'a pas encore tranché sur le sort de la prime octroyée aux particuliers choisissant de passer à un véhicule hybride ou électrique neuf. Reste qu'à l'approche de la clôture annoncée de l'aide, les concessionnaires grand-ducaux ont réussi de belles ventes ces derniers mois du côté des e-motorisations.

Les livraisons automobiles frôlent le point mort Même si le marché du neuf redémarre quelque peu, les concessionnaires auto voient un nouvel obstacle leur bloquer la route : le manque de composants électroniques allonge considérablement les délais de livraison.

Ainsi, entre août et septembre 2021, 3.093 véhicules hybrides ont été immatriculés au pays. Soit deux fois plus que sur la même période en 2020 (où certes le marché était atone du fait de la crise covid).

En Europe, le troisième trimestre, s'est traduit par la dégringolade confirmé des voitures diesel face à l'électrification du marché automobile. Il s'est même vendu cet été plus de voitures hybrides que de diesel, a annoncé vendredi l'association des constructeurs (ACEA). Les hybrides non-rechargeables se placent en deuxième position du classement des achats (avec 20,7% de parts de marché), derrière l'essence (39,5%) mais devant le diesel (17,6%) qui perd 10 points en un an.

Sept ans après l'explosion du «Dieselgate», les ventes de diesel dans l'Union ont été divisées par deux sur un an, avec 381.473 véhicules vendus au troisième trimestre.

My e-driver is rich Les pays les plus fortunés sont aussi les plus friands de voitures électriques, qui restent plus chères à l'achat. Ainsi, la Suède compte notamment 25% d'électriques parmi ses voitures neuves, devant les Pays-Bas (18%) ou le Danemark (17%).



Cette croissance vient notamment des pays d'Europe centrale, où les ventes d'hybrides ont augmenté de 69,3% entre juillet et septembre.

Depuis l'an passé, les constructeurs traditionnels ont dopé leur offre d'hybrides et d'électriques. Chez Renault par exemple, la part de véhicules hybrides et électriques dépasse désormais 20% des ventes. De nouveaux arrivants comme Tesla ont aussi vu leurs ventes exploser.

Chez Porsche, sur les ventes de janvier à septembre, le modèle 100% électrique Taycan a dépassé (de quelques exemplaires) la 911, la sportive historique de la marque. Les SUV Cayenne et Macan restant toutefois le top de la marque.

L'UE prépare l'enterrement des voitures à essence La voiture à moteur thermique a vécu, l'avenir est électrique. Bruxelles propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des véhicules neufs durant la prochaine décennie.

L'ensemble de l'industrie, du côté des premiums allemands comme de Toyota, Peugeot ou Jeep, propose désormais une grande partie de ses modèles avec des petits moteurs et batteries électriques. Ils permettent rarement de rouler en tout-électrique, mais peuvent offrir une baisse des émissions et de la consommation de carburant.

«La variation est donc toute relative. Près de 9 véhicules sur 10 vendus sur le marché restent équipés d'un moteur à essence ou diesel», tempère Matthias Schmidt.

Les pays les plus riches sont les plus friands de voitures électriques, qui restent plus chères à l'achat: la Suède compte notamment 25% d'électriques parmi ses voitures neuves, devant les Pays-Bas (18,8%) ou le Danemark (17,4%). pour un véhicule à propulsion hybride électrique au troisième trimestre. Pour la première fois, ces dernières ont été plus populaires que les voitures diesel, comme l'a annoncé vendredi à Bruxelles l'association des constructeurs européens Acea. Par rapport à la même période de l'année dernière, près d'un tiers de véhicules hybrides supplémentaires ont été immatriculés, notamment en Allemagne, en Italie et en France. Cela correspond à 455 000 véhicules ou à une part de marché de près de 21 %. Les voitures hybrides rechargeables et les voitures purement électriques représentent chacune environ dix pour cent des nouvelles immatriculations. La part des véhicules diesel est légèrement inférieure à 18 %. Toutefois, la plupart des véhicules nouvellement immatriculés sont encore des véhicules à essence, bien que la tendance continue de baisser : au troisième trimestre, près de 855 500 véhicules dotés d'un tel système de propulsion ont été immatriculés, ce qui correspond à une baisse de 35 % par rapport à l'année précédente. La part des véhicules à moteur à essence est passée sous la barre des 40 %.



