L'ancien ministre de l'Economie remplacera Jeannot Krecké comme représentant de l'Etat luxembourgeois à la table du groupe sidérurgique. Un jeu de chaises musicales entre deux socialistes.

Économie 3 min.

Etienne Schneider au conseil d'administration d'Arcelor

Patrick JACQUEMOT L'ancien ministre de l'Economie remplacera Jeannot Krecké comme représentant de l'Etat luxembourgeois à la table du groupe sidérurgique. Un jeu de chaises musicales entre deux socialistes.

(pj avec Marco Meng) Le rebond n'aura pas tardé pour Etienne Schneider (LSAP). Démissionnaire de ses fonctions gouvernementales en février, voilà l'ancien ministre de l'Economie recasé. Le socialiste, un temps pressenti pour une fonction à l'Agence spatiale européenne ou au sein du groupe Sistema, s'apprête à intégrer le conseil d'administration d'ArcelorMittal. La décision sera entérinée à l'occasion de la réunion des actionnaires, lundi 15 juin.

Voilà donc Etienne Schneider remplaçant Jeannot Krecké, socialiste lui aussi, ancien ministre des Affaires économiques lui aussi et démissionnaire du gouvernement Juncker-Asselborn II en 2012. Beaucoup de points communs donc aux deux personnalités. A charge maintenant pour le Dudelangeois de 49 ans de représenter les intérêts du Luxembourg qui détient 1,27% du capital de la société sidérurgique; la famille Mittal en possédant environ 37%.

Etienne Schneider devra rendre des comptes à la Chambre L'ancien ministre de la Défense a-t-il volontairement caché des informations concernant le coût réel du futur satellite Luxeosys? A l'heure où la facture de l'engin vient de doubler, plusieurs députés réclament l'ouverture d'une commission d'enquête.

Le conseil d'administration d'ArcelorMittal supervise la gestion de la Société anonyme (SA) et se réunit quatre fois par an. Le poste qu'occupera Etienne Schneider est rémunéré 151.956 euros par an (salaire de base), est limité à six ans avec possibilité de réélection ou de révocation anticipée par l'assemblée générale. Celui à qui Franz Fayot (Economie) et Paulette Lenert (Santé) ont succédé est actuellement pointé du doigt dans l'affaire Luxeosys, satellite dont la facture a plus que doublé en quelques années.

Chômage partiel à prévoir encore

Crise du covid-19 oblige, les installations d'ArcelorMittal au Grand-Duché avaient été temporairement fermées pour limiter la propagation du virus. Actuellement, la production tourne à 60-70% des capacités, annonce l'industriel. De nombreux employés restent en chômage partiel et le resteront encore plusieurs semaines, cette fois en raison de la chute de la demande mondiale d'acier. Interrogé, le groupe n'a pas souhaité communiquer le nombre exact de ses 3.800 employés luxembourgeois actuellement à temps partiel.

La demande d'acier a rarement été aussi faible qu'elle l'est actuellement. «La situation empire alors que les importations se poursuivent à des prix très bas en provenance de pays qui ont repris ou n'ont pas réduit leurs opérations», se plaint le géant de la sidérurgie. Ainsi, alors que moins de produits sortent des sites en Europe, la production d'acier en Chine augmente à nouveau.

Pas de dividende versé

Autre mauvaise nouvelle : une grève vient de se déclencher sur le site de Tarente (Italie), dans l'immense aciérie Ilva. Un site récemment repris par ArcelorMittal, mais où quelque 5.000 emplois pourraient disparaître. Face à ce scénario catastrophe socialement, le gouvernement italien prévoit de s'entretenir avec ArcelorMittal dans les jours à venir.

En ce début 2020, le groupe sidérurgique a déjà suspendu le versement d'un dividende. À l'origine, un dividende de 0,30 dollar par action aurait ainsi dû être distribué. Le chiffre d'affaires du groupe sidérurgique a chuté de près de 23%, passant à 13,2 milliards d'euros au premier trimestre. Le résultat net a, lui, connu une perte d'un milliard d'euros après avoir enregistré un bénéfice de 368 millions d'euros l'an dernier.

En attendant mieux ArcelorMittal emploie aujourd'hui plus de 74.000 personnes à travers le monde et produit près de la moitié de son acier en Europe. L'association mondiale Worldsteel prévoit une baisse de 6,4% de la demande d'acier à 1.654 millions de tonnes en 2020. En 2021, la demande d'acier devrait remonter à 1.717 millions de tonnes, soit une augmentation de 3,8% par rapport à 2020.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.