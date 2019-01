Êtes-vous riche, pauvre ou dans la moyenne?

Le gouvernement «n'a plus aucune raison de continuer sa politique d'austérité», martèle l'OGBL. Le syndicat lance un appel pressant au gouvernement Bettel pour que les petits et moyens revenus soient moins taxés et, qu'a contrario, les revenus du capital le soient bien plus. Toutes ses revendications sont livrées dans un «paquet social pour le Luxembourg».