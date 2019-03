A l'heure où de nombreuses voix s'élèvent contre le projet de péage sur l'A31 bis, des systèmes appelés "péages inversés" sont testés dans certaines villes aux Pays-Bas. Un concept qui paie, dans tous les sens du terme.

Économie 1 6 min.

Et si vous étiez payés pour ne pas prendre la voiture?

Sophie WIESSLER A l'heure où de nombreuses voix s'élèvent contre le projet de péage sur l'A31 bis, des systèmes appelés "péages inversés" sont testés dans certaines villes aux Pays-Bas. Un concept qui paie, dans tous les sens du terme.

Les automobilistes du Grand-Duché passent en moyenne 33 heures par an dans les bouchons, selon une étude du cabinet américain Inrix datant de février 2018. Le pays se retrouve ainsi à la 15ème place du classement global des pays.

Face à ce flux toujours plus conséquent, plusieurs stratégies ont été abordées au Luxembourg: l'instauration d'une vignette payante, une voie dédiée au covoiturage sur l'autoroute A3, l'élargissement de cette même autoroute en deux fois trois voies ou encore la mise en place de «péage urbain».

Et pourquoi pas une vignette payante pour circuler à Luxembourg? La problématique du transport au Luxembourg n'est pas une fatalité aux yeux d'Alessandro Rizzo. Citoyen luxembourgeois et entrepreneur, il propose une solution: créer une vignette payante pour les non-résidents pour circuler à Luxembourg. Sa pétition est en ligne.

Face à toutes ces tentatives, un modèle fait lui ses preuves aux Pays-Bas: le «péage inversé».

Chaque trajet sans voiture rapporte de l'argent

Rotterdam est la huitième ville la plus embouteillée au monde, avec 81 heures passées dans les bouchons. Depuis 2009, la région a mis en place ce système - avec des fonds spéciaux distribués par l'UE spécialement pour ce type de projet - pour inciter les automobilistes à laisser leur véhicule au garage.

Le principe est simple: vous êtes payés lorsque vous n'utilisez pas votre véhicule aux heures de pointe. A la place, vous pouvez covoiturer, recourir aux transports en commun ou à la mobilité douce (vélo, trottinette, marche à pied), différer votre trajet aux heures creuses ou faire du télétravail.

Les automobilistes ne sont pas choisis au hasard : «Nous repérons ceux empruntant régulièrement ces portions de routes congestionnées et nous leur proposons de changer leurs habitudes: tout est sur une base de volontariat», expliquait Elena Umanets, en charge du développement des mobilités innovantes à Egis, lors d'une conférence dédiée début février à Metz.

Photo: Métropole Européenne de Lille

Pour s'assurer de la fiabilité du système, un capteur est placé sur votre véhicule et comptabilise vos passages au péage en les validant.

Quasiment 1.400 euros par an

«Pour faire évoluer les habitudes de déplacement des usagers, nous sommes partis du principe qu’il serait plus efficace de susciter leur adhésion plutôt que de les contraindre. Nous avons donc conçu un dispositif dans lequel les utilisateurs qui accepteraient de modifier leur comportement seraient récompensés».

Les Rotterdamois ont ainsi deux choix: un transfert de 3€ sur leur compte bancaire ou 3,50€ sur leur carte de transport. Appliqué au Luxembourg, c'est quasiment 1.400 euros de gagné grâce à ce système.

«On constate que 80% des participants actifs ont basculé vers un nouveau schéma comportemental. En évitant les heures de pointe ou en devenant un usager multimodal», détaille Elena Umanets.



Qu'en pensent la France et le Luxembourg?

Pour la spécialiste, l'A31 se prêterait bien pour ce type d'expérimentation. Avec 63.000 trajets par jour concentrés aux heures de pointe, la mise en place d'un tel système pourrait être bénéfique pour la circulation.

"Nous sommes prêts à réaliser des investissements en France" Cette première journée de visite d'Etat s'est clôturée avec l'annonce de plusieurs nouveaux accords entre la France et le Luxembourg, qui seront signés mardi. Retour sur cette journée.

«Nous y travaillons, à condition que la France et le Luxembourg se parlent. Il faut un partage équitable», explique-t-elle. Si Jean Rottner, président de la région Grand-Est, trouve ce dispositif «intéressant», la question centrale du financement et de la faisabilité d'un tel projet reste à élucider.

En effet, côté français, un problème d'ordre juridique s'impose. Une modification du projet de loi d'orientation des mobilités, intervenue à la fin du mois de novembre, - en réponse à la crise des «gilets jaunes» -, a supprimé totalement le chapitre qui concernait les péages: problème, le concept de péage positif s'y trouvait également.

«C'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines, le projet n'est pas totalement abandonné non plus, le Sénat doit retravailler sur ce texte encore», nuance Elena Umanets.

François Bausch et Jean Rottner trouvent tous deux ce concept de péage positif "intéressant".

En attendant, Jean Rottner assure «étudier ce qui se passe aux Pays-Bas» et se dit «prêt à endosser ses responsabilités auprès de l'Etat». L'ancien maire de Mulhouse propose même de «coupler cette idée de péage positif avec une taxe poids lourds.»

Côté Luxembourg, François Bausch (Déi Gréng), sans connaître en détail le projet, se dit «toujours favorable à toutes mesures et initiatives contribuant à une meilleure mobilité et une décongestion des routes».

Le ministre de la Mobilité, très engagé pour la mobilité douce, rappelle qu'«un protocole d’accord franco-luxembourgeois a été signé entre les deux pays en 2018» et «prévoit la réalisation d’une multitude de projets d’infrastructure par le biais d’un cofinancement franco-luxembourgeois».

Des effets positifs sur le trafic

A Rotterdam, le trafic aux heures de pointe a été réduit jusqu'à 10% grâce à ce système.

«Sur un peu plus de trois ans, 25.000 personnes ont participé à ce projet. 40% d'entre elles ont ainsi évité de prendre leur voiture chaque jour, ce qui équivaut à 4.000 trajets. Mais il faudrait trois fois plus de participants pour que cela ait un impact plus fort sur le trafic», détaille Elena Umanets.

Photo: Anouk Antony

La spécialiste ajoute qu'il faudrait «ôter 5% du trafic actuel pour alléger la circulation et que cela redevienne fluide». Sur l'A31, 3.000 véhicules en moins aux heures de pointe pourraient donc fluidifier le trafic; ce qui pourrait reposer la question de l'utilité de l'A31 bis?

Pas si sûr puisqu'en moyenne, 20 nouveaux frontaliers lorrains supplémentaires traversent chaque jour la frontière, selon les données de septembre 2018 du Statec. D'ici 2035, ce sont même plus de 100.000 frontaliers français supplémentaires qui sont attendus au Luxembourg.

Avec de tels chiffres, ce système de «péage inversé» devra donc être pensé en complément d'une stratégie globale de mobilité et non pas comme une solution pérenne face aux embouteillages du pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.