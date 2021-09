L'hydrogène belge pourrait séduire le Luxembourg

Le futur mix énergétique du Grand-Duché pourrait bien être alimenté depuis le royaume voisin en H2 produit à base d'électricité verte. La Gaichel a été l'occasion d'évoquer ce projet.

Energie

Pas de doute : le courant passe bien entre Luxembourg et Belgique. Les récents accords signés entre les deux Etats sont venus le démontrer. En fait, le seul courant qui ne passe pas c'est l'électrique. Par contre, pour d'autres énergies, le Grand-Duché reste étroitement lié aux infrastructures voisines. Ainsi, de l'ordre de 70% du diesel consommé au pays ou 80% du gaz proviennent du royaume. «Et demain, probablement, de l'hydrogène vert!», s'enthousiasme déjà le ministre de l'Energie.

Dans les six premiers mois de 2021, 18 millions d'euros ont été alloués à des entreprises souhaitant devenir plus vertes, indique le ministère de l'Economie. La majorité des projets concerne la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique.

Du H2 vert, il en a d'ailleurs été question durant la rencontre binationale de cette semaine. Une Gaichel où Claude Turmes (Déi Gréng) et son homologue Tinne Van der Straeten (Groen) ont échangé sur la possibilité d'établir un pipe-line fournissant la précieuse source d'énergie depuis la Belgique.

«L'hydrogène vert émergera à proximité des grandes infrastructures industrielles et chimiques, comme les ports d'Anvers (ou Rotterdam). Ces installations seront alimentées en électricité verte (notamment issues des installations éoliennes off-shore). Tout comme ces ports recevront de l'hydrogène importé, venu aussi bien d'Oman ou de Namibie. Nous aurions intérêt à être reliés à la grande dorsale qui viendra desservir le territoire belge».

Ainsi, la molécule (promise pour remplacer à terme le gaz fossile) pourrait bien être transportée de la mer du Nord vers, par exemple, les aciéries, l'aéroport ou les activités industrielles de Liège et sa région. Le réseau de tuyaux pourrait facilement être prolongé depuis cette «ville-étape» vers le Grand-Duché, «puis vers la Sarre -très demandeuse- notamment pour ces usines sidérurgiques de Dillingen».

Bettembourg joue les pionniers

«Le plein d'hydrogène, s'il vous plait.» Jusqu'à présent, la phrase n'a jamais été entendue au Luxembourg qui compte, pourtant, un propriétaire d'une voiture roulant à l'H2. Mais en 2022, cet automobiliste ne sera plus obligé de se rendre à l'étranger pour remplir son réservoir. Une station va ouvrir à Bettembourg, juste devant le parc logistique et le hub multimodal des CFL.

«L'orientation est plus tournée vers les poids lourds qui disposeront d'une motorisation adaptée. Mais c'est un grand pas, confie Claude Turmes. Je ne sais pas, il faut imaginer que si une quarantaine de camions y font le plein, ce sera l'équivalent de 800 autos. Pas négligeable donc dans le cadre d'une mobilité plus propre pour les transports.»