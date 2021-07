Et ce n'est pas près de changer au vu du comportement des consommateurs luxembourgeois, bien peu enclins à changer d'opérateur. En 2020, à peine 1.046 ont osé.

Enovos reste le principal fournisseur d'électricité

Patrick JACQUEMOT Et ce n'est pas près de changer au vu du comportement des consommateurs luxembourgeois, bien peu enclins à changer d'opérateur. En 2020, à peine 1.046 ont osé.

Ralentissement de l'activité économique et lockdown auront pesé sur la demande luxembourgeoise en électricité l'an passé (-4,5%). Mais il est une chose qui n'a pas changé : la domination d'Enovos dans la distribution des kilowatts. Ainsi, à elle seule, l'entreprise détient 73% du marché auprès des foyers luxembourgeois, 57% auprès des professionnels et 52,2% pour les industriels du pays. LEO et les autres opérateurs se partageant des parts plus modestes du gâteau.

Et les dirigeants d'Enovos (ou du groupe Encevo plus généralement) ont de quoi se réjouir. Car la marque devrait conserver cette place de leader encore bien des années, tant les changements de fournisseur restent rares dans le pays. Ainsi, l'an passé, à peine 0,3% de l'ensemble des clients luxembourgeois ont fait le choix de passer à la concurrence. Le chiffre a été révélé par l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR).

Et si le ratio est bas, il l'est encore plus en ce qui concerne les abonnés particuliers. Les habitants se montrant plus réfractaires encore au changement (à peine 0,2% des 262.258 clients) que les industriels. Parmi les 3.500 enseignes de cette catégorie, près de 1% ont ainsi fait le choix de transiter vers un autre prestataire.



Pourtant, alors qu'en 2020 les tarifs du courant électrique ont augmenté de 10% au Luxembourg, faire jouer la concurrence peut être source de réelle économie sur sa facture annuelle d'énergie. Pour aider à faire son choix, voilà d'ailleurs plusieurs mois que l'Institut a mis à disposition du public, sur son site internet, un outil de comparaison. Calculix permettant de mieux éclairer les usagers dans le difficile exercice de l'évaluation des différentes offres.

Encevo grand gagnant Au total, 20 fournisseurs d'électricité sont autorisés sur le territoire national, mais seuls 12 agissent. Et si Enovos est le leader sur l'ensemble des segments du marché, la plus haute marche du podium revient en fait au groupe Encevo. En effet, sous cette enseigne, sont regroupés Enovos, LEO, Nordenergie et Steinergy. Soit environ 90% du marché de l'électricité résidentielle, excusez du peu.

Encevo et ses 1.100 salariés au Grand-Duché exploitent aussi sur le pays plus de 10.000 km de lignes électriques et environ 2.100 km de gazoducs.

