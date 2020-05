La société mère du fournisseur d'énergie Enovos a bouclé l'année avec un bénéfice net de 67,9 millions d'euros, indique-t-elle mercredi. Ce qui ne devrait pas être le cas en 2020 puisque le groupe s'attend à connaître un exercice difficile à la suite de l'impact négatif de la pandémie covid-19 sur l'économie.

Économie 3 min.

Encevo affiche un résultat solide pour 2019

(ER) - 2019 aura été une bonne année pour Encevo. Que ce soit au niveau de son bénéfice net - 67,9 millions d'euros, soit quatre millions de plus par rapport à 2018 - ou de son Ebitda - 211,9 millions, selon les données publiées mercredi. Des hausses légères que le groupe énergétique n'explique pas vraiment, se contentant d'indiquer dans son communiqué que «les volumes en termes de vente d'énergie, autant pour l'électricité que pour le gaz naturel sont comparables à 2018».

Ces douze derniers mois ont été marqués par un investissement de 210,9 millions d'euros (209 en 2018) pour la société qui emploie 1.972 personnes au Grand-Duché. Dont 147 millions l'ont été par Creos Luxembourg pour la maintenance et l'extension notamment des réseaux électriques et des infrastructures. A cela, il faut ajouter l'installation des compteurs intelligents (ca. 255.000 compteurs pour l'électricité, ca. 39.500 pour le gaz) ainsi que les bornes de recharge du réseau Chargy (337 bornes installées) malgré quelques retards lors du lancement. En Allemagne, Creos a continué la modernisation de son réseau de gaz et a entamé des recherches dans l'optique de distribuer du gaz vert (biogas et hydrogène).

Si la qualité du réseau est un élément important dans la transition énergétique, la part des énergies renouvelables est aussi primordiale. En 2019 et en ce début d'année 2020, Enovos a mis en service 13,9 MW de centrales photovoltaïques et le groupe ambitionne d'ici mi-2010 la mise en place d'une nouvelle série d'installations photovoltaïques d'une puissance totale de 19,5 MW sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, «soit l'équivalent de la production d’énergie correspondant à la consommation d'énergie d'environ 4.650 ménages», rappelle Encevo.

De plus, suite au second appel d'offres public pour des installations photovoltaïques, Enovos va réaliser neuf projets en collaboration avec ArcelorMittal, Arthur Welter, Goodyear, Hellmich, Post Luxembourg, RTL Group et Voyages Vandivinit. Parmi eux, l'installation de panneaux flottant sur l'eau du bassin industriel d'ArcelorMittal à Differdange. Ces projets augmenteront l'empreinte photovoltaïque du pays.

L'accroissement des énergies renouvelables est également d'actualité dans la Grande Région avec des développements éoliens en Sarre et les premières installations photovoltaïques mises en service aux Pays-Bas.

Le lockdown a fait chuter la demande électrique Des entreprises et des transports à l'arrêt ou au ralenti, un télétravail en plein boom et des ménages obligés de rester à la maison, la consommation électrique globale du pays a baissé. De plus d'un quart même sur les six dernières semaines.

Si le bilan 2019 est présenté comme solide, l'avenir s'annonce plus indécis. «Les développements dans le contexte de la pandémie covid-19 risquent d'altérer les perspectives pour l'année 2020», précise le groupe qui s'attend à ce que «les marchés de l'énergie soient impactés négativement».

Au-delà des conséquences économiques, Encevo espère que ses futurs projets ne seront pas trop affectés sur le long terme. En attendant, les finances du groupe devraient lui permettre de faire face à la période difficile qui s'annonce.



